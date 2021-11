Toni Kroos considera que al Balón de Oro "no es justo en absoluto"

Escucha esta nota aquí

Toni Kroos no se mide a la hora de opinar. Preciso y ágil de mente, tal y como es en la cancha, el futbolista del Real Madrid opinó sobre el Balón de Oro en el podcast Einfach mal Luppen que publica regularmente junto a su hermano Felix Kroos.

El alemán manifestó su desacuerdo con la elección de Leo Messi como ganador de esta edición en concreto del Balón de Oro, un premio que, por otra parte, aseguro no interesarle "en absoluto" en el fútbol entendiéndolo siempre como un deporte de equipo.

"¡Enhorabuena a Leo Messi! Mi elección habría sido Benzema. ¿Por qué? Escúchalo", tuiteaba para promocionar el nuevo episodio de su podcast.

Esta es la reflexión que se podía escuchar en alemán dentro del programa. "En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto. Para mí, Benzema habría sido el número uno si realmente estuvieras buscando al mejor jugador individual del año pasado porque veo de cerca lo excepcional que es. No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto", afirmó sobre el galardón entregado por France Football.

Con 613 puntos, Lionel Messi se impuso como ganador del Balón de Oro seguido de Robert Lewandowski y Jorginho. Karim Benzema rozó el podio, pero finalmente quedó cuarto en las votaciones para disgusto de Kroos y de otros compañeros, como Lunin, que también le situaron públicamente como el número uno del mundo. /AS

