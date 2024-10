Toni Kroos descartó cualquier posibilidad de volver a jugar profesionalmente

El alemán Toni Kroos ratificó que no hay ninguna posibilidad de que vuelva a jugar al fútbol de manera profesional. Esas declaraciones las hizo en el podcast que suele realizar con su hermano Felix.

Recordemos que el exmediocampista del Real Madrid colgó las ‘chuteras’ tras la pasada Eurocopa siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo y, por el momento, el DT del Real Madrid Carlo Ancelotti sigue buscando al sustituto perfecto del alemán.

Problemas cuando estaba él

“La gente siempre dice, y no es cierto, que conmigo ganábamos todos los partidos por 4-0. Las cosas no pintan bien, seguro, pero tampoco siempre hemos jugado a las mil maravillas. A menudo hemos tenido problemas conmigo, eso no se puede olvidar”.

Su retirada

"Mi retirada es inamovible, es un hecho que hay que aceptar y no tiene sentido decir 'es que no está'. Eso no va a cambiar en el próximo partido. No le hace ningún bien a nadie decir: 'No está'. Es un cumplido saber que has sido importante, pero se trata de cómo se adapte el equipo ahora".

La adaptación

"El Madrid se adaptó cuando no estaba Cristiano, Ramos... que son leyendas absolutas. El Madrid supo adaptarse con el tiempo y seguir ganando, ganamos dos Champions sin ellos. Conmigo pasará lo mismo. Puede que tarden un poco en adaptarse, pero los jugadores que hay son muy buenos".

Si le echan de menos

"Yo siempre espero que le vaya bien al Madrid, deseo que ganen todos los partidos. He escuchado muchas veces que me echan de menos. Es bonito escucharlo, pero por otro lado no quiero oírlo porque es despectivo para los que están en el campo".

Los partidos

"Veo los partidos del Real Madrid desde una perspectiva diferente, me resulta un poco extraño, pero sigo viéndolos como parte del equipo, no puedo ignorarlo. Sin embargo, no siento la necesidad de decir: 'Tengo muchas ganas de jugar".