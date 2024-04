Torneo Apertura: ¿Cómo quedarían los cruces de cuartos de final?

El torneo Apertura de la División Profesional está al rojo vivo. A falta de una fecha para la conclusión de la fase de grupos, quedan disponibles seis boletos para los playoffs. Solamente Bolívar y San Antonio de Bulo Bulo aseguraron su clasificación a los cuartos de final.



Si la fase de clasificación terminaría en este momento, así lucirían los emparejamientos de cuartos de final:



San Antonio (1A) vs Oriente Petrolero (2D)



Universitario (1C) vs Aurora (2B)



Nacional Potosí (1B) vs Guabirá (1D)



Bolívar (1D) vs The Strongest (2A)



En cuartos de final se jugarán partidos de ida y vuelta, donde se tomará en cuenta la diferencia de gol. Aquel equipo que sume más puntos accederá a semifinales. En caso de igualar en el global, se determinará al ganador a través de los tiros penales.



¿Qué equipos ya están eliminados?



Royal Pari, Real Santa Cruz y Always Ready ya no tienen chances de avanzar a los playoffs.



Tablas de posiciones (los dos primeros de cada serie clasifican)



Grupo A



1. San Antonio: 14

2.The Strongest: 10

3. Real Tomayapo: 8

4. Real Santa Cruz: 4



Grupo B



1. Nacional Potosí: 14

2. Aurora: 13

3. Blooming:11

4. Royal Pari: 7



Grupo C



1. Universitario: 11

2. Guabirá: 10

3. Independiente: 8

4. Always Ready: 6!



Grupo D



1. Bolívar: 16

2. Oriente Petrolero: 7

3. Wilstermann: 5

4. GV San José: 5