Torneo Apertura: ¿Cuál clásico fue mejor?

En Cochabamba Caliente previa: Los presidentes Mustafá y Cornejo calentaron el clásico. El de Aurora le pidió a su “amigo” reprogramar el encuentro, y desde la dirigencia de Wilstermann sentenciaron que “(Cornejo) nos odia, no somos amigos”. Sin hinchas aviadores: en el encuentro, la hinchada de Wilstermann se ausentó en gran número. El local era Aurora, y los seguidores del Rojo prefirieron no asistir por boicotear las ganancias económicas del Celeste. Victoria con 14: Aurora priorizó el choque con Botafoto (de este miércoles), y envió a sus titulares con antelación. Para el choque con Wilstermann, apenas estuvieron 14 jugadores en planilla. Uno de ellos fue el hijo del presidente celeste. Insólito partido y resultado: Aurora jugó con el corazón, y logró hacerse con la victoria. Fue un partido peleado, parejo, y los celestes anotaron un golazo colectivo al 84’.

Claure y sus tuits: el presidente de Bolívar ‘le mojó la oreja’ a los atigrados en la pretemporada. Marcelo retó a un clásico amistoso que The Strongest rechazó.



Debuts de los DT: tanto Flavio Robatto como Pablo Lavallén experimentaron por primera vez un Clásico Paceño. Ambos con la necesidad y objetivo de ser campeones, hicieron un buen papel y expusieron las mejores versiones de sus equipos.



Lluvia de goles: ocho goles en un Clásico entre Bolívar y The Strongest es totalmente atractivo. El poderío ofensivo de los dos grandes paceños es evidente, pero también desnudó flaquezas y distracciones graves en las últimas líneas.



Empate con distintos sabores: para Bolívar es amargo, para The Strongest es dulce. Con dos goles en los minutos 91’ y 94’, el Tigre amargó lo que ya era fiesta en el mundo celeste. Si bien la Academia no perdió, dejó escapar dos puntos vitales.