Torneo Apertura: Gery Vargas será el árbitro del Bolívar - San Antonio

El próximo encuentro entre Bolívar y San Antonio por los cuartos de final del Torneo Apertura tiene un componente extra en la figura del árbitro designado: Gery Vargas. Esta elección no está exenta de controversia, considerando su reciente actuación en el partido entre Blooming y Nacional Potosí, que dejó un rastro de críticas y discusiones.



En el enfrentamiento anterior, donde Blooming venció a Nacional Potosí por 2-1 pero quedó eliminado del Apertura, Gery Vargas estuvo a cargo del arbitraje junto a Edward Saavedra y Ariel Guizada. La polémica surgió no solo por el resultado final que afectó a Blooming, sino también por las decisiones tomadas durante el juego.



Uno de los aspectos más cuestionados fue el manejo del tiempo de juego, ya que según denuncias del club Blooming y un video difundido, se perdieron aproximadamente 46 minutos de los 90 reglamentarios en acciones que no contribuyeron al desarrollo normal del partido. Esta situación generó malestar en el equipo y sus seguidores, quienes consideraron que el arbitraje de Vargas no fue imparcial y perjudicó sus aspiraciones en el torneo.



El hecho de que Gery Vargas haya sido designado nuevamente como árbitro principal para el crucial encuentro entre Bolívar y San Antonio agrega un elemento de tensión e incertidumbre, especialmente considerando las críticas previas y la controversia que rodeó su desempeño en el partido anterior. Los ojos estarán puestos en su actuación y en cómo manejará la situación para evitar nuevos conflictos en el campo de juego.