Torneo Apertura: la sexta fecha continuará este jueves con dos partidos

La fecha 6 del torneo Apertura de la División Profesional seguirá su curso este jueves con dos partidos de alta tensión: Oriente Petrolero - GV San José y Bolívar Wisltermann.



Desde las 18:00, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Oriente Petrolero recibirá la visita de GV San José en un duelo crucial, correspondiente al Grupo D.



El equipo albiverde, dirigido por Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, no tiene margen de error y está obligado a conseguir los tres puntos. Para ello, deberá desenvolver su mejor juego ante un rival que está al borde de la eliminación y que no tiene director técnico, luego de la salida de Eduardo Villegas.



Oriente es tercero en su serie con 4 unidades, mientras que San José ocupa la última casilla con 3.



El segundo y penúltimo partido de la fecha, también por el Grupo D, se llevará a cabo en La Paz. El estadio Hernando Siles albergará el cruce entre Bolívar y Wilstermann, a partir de las 20:00.



Los celestes quieren reponerse luego del traspié sufrido el pasado domingo en el clásico paceño ante The Strongest (1-2), sin embargo en frente tendrán a un rival que se hace fuerte en el Gigante de Miraflores.



El rojo cochabambino, de un presente complicado, se ha acostumbrado a complicarle la vida a Bolívar en el Siles. La premisa de Wilster es no perder; son segundos con cinco puntos. Por su parte, la academia (1) buscará asegurar su clasificación, un triunfo la afirmará en el primer lugar y le dará el boleto a los playoffs.



La fecha llegará a su fin el viernes cuando Blooming y Royal Pari se enfrenten en el Tahuichi desde las 20:00.