Torneo Clausura: dos partidos darán continuidad a la fecha 8, este miércoles

La espectacular remontada de San Antonio de Bulo Bulo sobre Aurora (3-2) y la victoria de Oriente Petrolero frente a Wilstermann (1-0) dieron inicio a la octava fecha del torneo Clausura. El torneo continuará este miércoles con dos partidos, y concluirá el jueves con tres encuentros programados. La jornada del día incluye los enfrentamientos entre Real Tomayapo y Guabirá y Bolívar con GV San José. El duelo entre Nacional Potosí y Royal Pari sufrió una reprogramación debido a los bloqueos de carreteras que imposibilitan el arribo del equipo cruceño a la Villa Imperial.



Real Tomayapo vs. Guabirá



A primera hora, a las 15:00, el estadio IV Centenario de Tarija será el escenario donde Real Tomayapo recibirá a Guabirá. Este encuentro contará con el arbitraje del paceño Gabriel Mendoza. El conjunto ‘chapaco’, actualmente en la décima segunda posición del Clausura, buscará sumar tres puntos vitales para no alejarse de los puestos de vanguardia. Por otro lado, el equipo montereño, dirigido por Humberto Viviani, llega con el ánimo elevado tras haber conseguido su primera victoria en la fecha pasada. Con seis unidades, Guabirá se encuentra en la penúltima posición y espera regresar a casa con al menos un punto.



Bolívar vs. GV San José



Posteriormente, en La Paz, Bolívar hará de local en el estadio Hernando Siles y recibirá la visita de un complicado GV San José. La academia paceña llega a este encuentro tras una dura derrota en Potosí ante Nacional, lo que le impone la obligación de obtener los tres puntos para recuperar el liderato del torneo Clausura. En contraste, el equipo orureño, que ocupa la octava posición en la tabla, sufrió un traspié el pasado domingo frente a Guabirá y buscará revertir su mal paso. El balón comenzará a rodar a las 18:00 con el pitazo del árbitro tarijeño Jordy Alemán.



Nacional Potosí vs. Royal Pari



Finalmente, el último partido del día, que debía llevarse a cabo en Potosí (20:00), donde Nacional oficiaría de local ante Royal Pari, sufrió una reprogramación por la Federación Boliviana de Fútbol debido a los bloqueos de carreteras y el paro nacional del sector transporte. Esta situación imposibilita el arribo del equipo cruceño a la sede del encuentro, así como también el desplazamiento de las empresas encargadas de transmitir el partido. La FBF anunció que dará a conocer la nueva fecha del encuentro en las próximas horas.



El jueves, la fecha llegará a su fin con los siguientes partidos:



15:00: FC Universitario - Blooming



18:00: Independiente - Real Santa Cruz



20:00: Always Ready - The Strongest