Torneo Clausura: fecha 12 continuará este sábado con tres partidos

La histórica e inédita victoria de Oriente Petrolero en El Alto, donde superó 3-2 a Always Ready el viernes, marcó el inicio de la fecha 12 del torneo Clausura de la División Profesional. Este emocionante encuentro no solo fue un hito para el equipo visitante, sino que también puso de relieve la competitividad del campeonato boliviano. El triunfo albiverde no solo fue un logro significativo en términos de puntos, sino que también representa un cambio en la dinámica del equipo. Estas tres unidades pueden ser el impulso que necesitaban para encarar el resto del torneo con confianza y determinación. La actuación destacada de sus jugadores, especialmente de Gilbert Álvarez, quien anotó dos goles en el partido, ha generado un renovado optimismo entre los hinchas y el cuerpo técnico.



La jornada continuará este sábado con tres partidos programados en diferentes ciudades del país: Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, prometiendo más acción y emoción para los hinchas. A partir de las 15:00, el estadio Félix Capriles será escenario del enfrentamiento entre FC Universitario e Independiente. Este partido se anticipa como un duelo atractivo, ya que ambos equipos buscan sumar puntos cruciales en su lucha por mejorar su posición en la tabla. Posteriormente, a las 17:30, Nacional Potosí recibirá a Gualberto Villarroel San José en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde los locales intentarán aprovechar su localía para hacerse con los tres puntos. Finalmente, el día concluirá con un cruce entre cruceños, donde Blooming se medirá ante Real Santa Cruz a las 20:00 en el estadio Tahuichi, un choque que promete ser vibrante.



El domingo, la fecha 12 del torneo continuará con otros tres encuentros que también prometen ser apasionantes. En Tarija, Real Tomayapo se enfrentará a The Strongest a las 15:00 en el estadio IV Centenario, donde los locales buscarán sorprender al segundo del torneo. A las 17:30, Wilstermann tendrá un desafío importante contra Guabirá en el Félix Capriles de Cochabamba. El último partido del día se llevará a cabo en el Tahuichi de Santa Cruz, donde Royal Pari recibirá a Aurora a las 20:00, en un duelo que podría ser decisivo para ambos equipos, sobre todo para el Inmobiliario, que lucha por zafar de la zona de descenso.



El cierre de la fecha 12 está programado para el lunes 19 de agosto, con un partido crucial entre Bolívar y San Antonio de Bulo Bulo, que se disputará en el estadio Hernando Siles a partir de las 20:00. Este encuentro será fundamental para Bolívar, que busca mantener su posición de líder y prepararse para su próximo compromiso en la Copa Libertadores. La presión sobre el equipo local será intensa, ya que cada punto cuenta en su camino hacia el título.