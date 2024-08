Torneo Clausura: la fecha 12 se abrirá este viernes y se extenderá hasta el lunes

Este viernes se abrirá un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la División Profesional, cuando Always Ready reciba la visita de Oriente Petrolero. El encuentro está programado para las 20:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto. Este duelo, correspondiente a la fecha 12, será dirigido por el árbitro cochabambino Porfirio Serrano, quien contará con la asistencia de sus compatriotas Richard Orellana y Henry Torrico en las bandas.



Un partido crucial para ambos equipos



Always Ready llega a este encuentro con la moral alta tras haber obtenido una victoria reciente por 1-0 ante GV San José. Actualmente, el equipo se encuentra en la tercera posición de la tabla con 18 puntos, y una victoria les permitiría escalar al segundo lugar, igualando en puntos con The Strongest. Por su parte, Oriente Petrolero, dirigido por Joaquín Monasterio, busca recuperar el rumbo tras una racha de resultados negativos. A pesar de haber comenzado el torneo con cuatro triunfos consecutivos, el equipo cruceño ha sufrido dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos, lo que los ha dejado en el sexto lugar con 16 puntos.



Claves del partido



El técnico de Always Ready, Eduardo Quinteros, ha enfatizado la importancia de mantener un juego ofensivo y aprovechar las bandas, así como los tiros de media distancia. "Hemos trabajado mucho en la finalización, pero esto del fútbol es de rachas", comentó Quinteros, quien confía en que sus jugadores mantendrán la forma para superar a un rival que viene golpeado.



En el lado de Oriente, la situación es más complicada. La principal baja será la del volante Carlos ‘Riky’ Áñez, quien fue expulsado en el último clásico y no estará disponible para este partido. Sin embargo, la recuperación del delantero Gílbert Álvarez, que ya cumplió su sanción, podría ser un alivio para el equipo. Álvarez, junto al argentino Marcos Riquelme, podría formar una dupla ofensiva peligrosa en busca de romper la racha negativa en un estadio donde históricamente no han logrado ganar.



Otros encuentros de la fecha



El sábado se disputarán tres partidos atractivos en diferentes ciudades del país. A primera hora, a las 15:00, el estadio Félix Capriles de Cochabamba albergará el enfrentamiento entre FC Universitario e Independiente. Luego, a las 17:30, Nacional Potosí recibirá a Gualberto Villarroel San José en el Víctor Agustín Ugarte de Potosí. Finalmente, el último partido de la jornada sabatina se llevará a cabo en Santa Cruz, donde Blooming se medirá ante Real Santa Cruz a partir de las 20:00 en el estadio Tahuichi.



El domingo, la fecha continuará con otros tres encuentros. En Tarija, desde las 15:00, Real Tomayapo jugará contra The Strongest en el estadio IV Centenario. A las 17:30, Wilstermann se medirá ante Guabirá en el Félix Capriles de Cochabamba. El último encuentro del día se jugará en el Tahuichi de Santa Cruz, donde Royal Pari recibirá a Aurora a las 20:00.



El cierre de la fecha 12



Finalmente, la fecha 12 llegará a su fin el lunes 19 de agosto con el partido entre Bolívar y San Antonio de Bulo Bulo, programado en el estadio Hernando Siles a partir de las 20:00. Este encuentro será crucial para Bolívar, que busca mantener su posición en la parte alta de la tabla mientras se prepara para su compromiso en la Copa Libertadores.