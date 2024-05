Torneo Clausura: la tercera fecha llegará a su fin este jueves con tres partidos

La tercera fecha del torneo Clausura de la División Profesional llegará a su fin este jueves con la disputa de tres partidos en diferentes ciudades del país: Cochabamba, El Alto y La Paz. Solamente un encuentro de la fecha no se llevará a cabo, se trata del Real Santa Cruz - GV San José, que fue reprogramado para el jueves 30 de mayo.



A primera hora en el estadio Bicentenario de Villa Tunari (Cochabamba), el campeón del torneo Apertura, San Antonio, recibirá a un necesitado Royal Pari. Se juega desde las 15:00, bajo el arbitraje del paceño Ramiro Ticona, quien será asistidos desde las bandas por sus coterráneos Rubén Flores y Mario Zacari.



A los 18:00 nos trasladaremos hasta El Alto, donde Always Ready hará de local en el estadio Municipal de Villa Ingenio ante Nacional Potosí. El duelo de “bandas rojas” será dirigido por los chuqisaqueños Edson Canedo (juez central), Edwar Saavedra (asistente 1) y Sergio Castillo (asistente 2).



Finalmente, el telón de la tercera fecha se bajará en La Paz, cuando The Strognest reciba a Guabirá en el estadio Hernando Siles. El balón empezará a rodar a las 20:00, con el arbitraje del chuquisaqueño Renan Castillo, también asistido por sus coterráneos William Medina y Herberto Mostajo.



Resultados de la fecha 3: