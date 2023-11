Torneo Nacional Sub-20: repasá los resultados de cuartos de final (ida)

La primera llave se disputó el pasado viernes entre Bolívar e Independiente Petrolero. La academia paceña se hizo fuerte en condición de local y goleó 5-1.



El domingo llegó el turno de Royal Pari y Always Ready. El inmobiliario no pudo en su reducto y cayó 0-2 ante el conjunto alteño.



Ese mismo día, pero en Oruro, Oriente Petrolero se llevó un triunfo importante frente a SurCar. Los dirigidos por Joaquín Monasterio se impusieron 3-1 en el estadio Jesús Bermúdez.



Finalmente, la tarde de este lunes se llevó a acabo el último encuentro en territorio cruceño. Blooming le no tuvo piedad a The Strongest y le propinó una goleada (5-1).



Las revanchas se disputarán este fin de semana, sin embargo la FBF debe definir la fecha y horario.



Lo cierto es que aquel equipo que logre una mayor diferencia de goles en el global avanzará a semifinales.