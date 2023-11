Torneo por series: estos son los árbitros de los cuartos de final

Martes 28 de noviembre



15:00: Universitario vs Bolívar

Árbitro: Javier Revollo

Primer asistente: Juan Pablo Montaño

Segundo asistente: Alfredo Valdez

VAR: Guery Vargas

AVAR: Carlos García



Miércoles 29 de noviembre



15:00: Always Ready vs Aurora

Árbitro: Nelson Barro

Primer asistente: José Antelo

Segundo asistente: Edward Saavedra

VAR: Javier Revollo

AVAR: Shirley Cornejo



19:00: Royal Pari vs Blooming

Árbitro: Hostin Prado

Primer asistente: Rubén Flores

Segundo asistente: Julio Vargas

VAR: Rafael Subirana

AVAR: Juan Pablo Flores



20:30: Wilstermann vs The Strongest

Árbitro: Guery Vargas

Primer asistente: William Medina

Segundo asistente: Jesús Antelo

VAR: Raúl Orozco

AVAR: William Romero