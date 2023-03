Tottenham desperdicia su ventaja y empata 3-3 en Southampton

El Tottenham, que podía haber subido al podio en caso de victoria, seguirá en la cuarta posición tras no pasar del empate 3-3 en su visita al colista Southampton, este sábado en la 28ª jornada de la Premier League.



Los 'Spurs' llegaron al último cuarto de hora con una ventaja de 3 a 1, pero un tanto primero de Theo Walcott (minuto 78) y un penal transformado en el descuento final por James Ward-Prowse (90+3) pusieron el marcador en el 3-3 definitivo, dejando frustrado al equipo de la capital.



Antes, Pedro Porro, convocado el viernes para los partidos de la selección española en el final de este mes, abrió el marcador en el descuento de la primera parte (minuto 45+1) y el Southampton había empatado provisionalmente por medio de Che Adams (46).



Harry Kane (65), de cabeza, e Ivan Perisic (74), aprovechando un rechace, habían distanciado al Tottenham antes de que los locales reaccionaran y dejaran el duelo en tablas.



En la clasificación, el Tottenham suma 49 puntos, uno por detrás del Manchester United (3º), que mantuvo su lugar en el podio en un fin de semana donde aplazó su partido de la Premier League ante el Brighton ya que los 'Red Devils' juegan el domingo ante el Fulham en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.



No solo no logra subirse al podio, sino que el Tottenham ve cómo en esta jornada se ha reducido a dos puntos su ventaja sobre el primer equipo fuera de la 'zona Champions', el Newcastle (5º), que el viernes había ganado 2-1 en el terreno del Nottingham Forest (15º).



En la tabla de goleadores, Kane es segundo y suma ahora 21 dianas, aunque todavía lejos de las 28 del líder, Erling Haaland (Manchester City).



El Southampton sigue en la última posición a pesar de su meritorio empate.



En esa zona baja, el Leeds United se tomó un respiro y subió de la penúltima plaza al puesto decimocuarto, en zona de salvación, gracias a su triunfo 4-2 en el campo del Wolverhampton (13º). El cuarto y definitivo tanto del Leeds lo firmó el hispano-brasileño Rodrigo, ya en el descuento.



La penúltima posición queda para el Bournemouth (19º), que fue claramente superado (3-0) por el Aston Villa (10º), para quien marcaron el brasileño Douglas Luiz (minuto 7), Jacob Ramsey (80) y el argentino Emiliano Buendía (89).



El Leicester (16º) sigue también en peligro. Empató 1-1 en el terreno del Brentford (8º) y queda solo un punto por encima de la zona roja.



Este sábado se juega otro partido en la Premier League, entre el Chelsea (11º) y el Everton (17º).



El domingo solo se disputa un encuentro del campeonato inglés, en el que el líder Arsenal recibe al Crystal Palace (12º), que el viernes destituyó a su entrenador francés Patrick Vieira.



El Arsenal tiene cinco puntos más que el Manchester City (2º), que aplazó su partido de esta jornada ante el West Ham por tener que jugar en la FA Cup. Por ello los 'Gunners' podrían aprovechar para distanciarse con ocho unidades más.



-- Resultados de la 28ª jornada de la Premier League:



- Viernes:



Nottingham - Newcastle 1 - 2



- Sábado:



Wolverhampton - Leeds 2 - 4



Southampton - Tottenham 3 - 3



Aston Villa - Bournemouth 3 - 0



Brentford - Leicester 1 - 1



- Domingo: Hora de Bolivia



10:00 Arsenal - Crystal Palace