Tras dos postergaciones, Oriente se alista para enfrentar a San Antonio

Oriente Petrolero continúa entrenándose a la espera de volver a la acción en el torneo Clausura de la División Profesional. La espera se ha hecho larga, ya que no juega un partido desde el 24 de septiembre, cuando goleó 5-0 a Aurora en Montero por la fecha 16.



Después de aquel partido, el certamen entró en receso para dar paso a la preparación de la selección boliviana, que se preparaba para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre.



Una vez concluida la ventana FIFA, el cuadro verdolaga tenía programados dos encuentros: el domingo 20 de octubre en casa frente a Independiente y el miércoles 23 del mismo mes de visita contra The Strongest.



Sin embargo, estos partidos no se llevaron a cabo debido a los conflictos sociales en algunas ciudades del país, que imposibilitaron el arribo de los equipos, así como de los camiones encargados de realizar la transmisión del partido.



Como si fuera poco, estos dos no son los únicos encuentros pendientes que tiene Oriente; hay que sumar uno más. El partido corresponde a la fecha 17 y debía ser frente a Universitario en Cochabamba, pero en esa ocasión la Federación Boliviana de Fútbol decidió suspender los partidos de aquellos equipos que aportaban jugadores a la selección. ¿El motivo? Darle más días de trabajo a la Verde, donde Oriente aportó con Alejandro Torres y Sebastián Álvarez.



Pero ahora sí se espera que juegue, a menos que ocurra un imprevisto de fuerza mayor que obligue a suspender nuevamente su partido. El próximo desafío del refinero está a la vuelta de la esquina y se llama San Antonio de Bulo Bulo, el campeón del torneo Apertura, aunque ha experimentado un bajón en el segundo semestre.



El partido está pactado para el lunes 28 de octubre a las 19:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Será el reencuentro de Oriente con su público después de más de un mes; la premisa es clara: ganar a como dé lugar para seguir peleando por llegar a un torneo internacional en 2025.



“Esperamos llegar de la mejor manera a ese partido. Lastimosamente no hemos jugado hace tiempo y estamos sin ritmo; a eso hay que sumarle el paro de entrenamientos. Pero veremos el día lunes; sabemos que es un rival complicado. Nos prepararemos lo mejor posible y nos respaldaremos en lo que veníamos haciendo. Confiamos en lo que tenemos y en la entrega de los jugadores”, manifestó Joaquín Monasterio, director técnico de Oriente.



El primer plantel de Oriente estuvo varios días sin entrenar nuevamente como protesta por los meses de salario que se les adeuda.



“No es una situación cómoda para nadie, pero el grupo está tranquilo. Nos respaldamos en la entrega que han demostrado los jugadores; trataremos siempre de brindarnos al máximo”, añadió el entrenador.



La dirigencia del club, encabezada por Ronald Raldes, indicó que espera cancelar un mes este fin de semana para que los jugadores lleguen al partido del lunes con la mayor concentración y tranquilidad posible.