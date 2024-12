Tras la conclusión del Clausura, así quedó la tabla acumulada

Detrás de los celestes, The Strongest finalizó en segundo lugar con 76 puntos, mientras que Aurora completó el podio con 62. Nacional Potosí ocupó el cuarto puesto con 60, seguido de cerca por GV San José y Blooming, ambos con 59 puntos. Todos estos equipos se clasificaron a torneos internacionales para 2025, sumándose a San Antonio y Universitario, que ya habían asegurado su clasificación en el primer semestre.



Fuera de la zona de copas se encuentran Real Tomayapo (54), Always Ready (52), Wilstermann (49), Universitario (48), Independiente (47), San Antonio (45) y Oriente Petrolero (45). Estos equipos no lograron clasificar a competencias internacionales y deberán enfocarse en mejorar su desempeño en futuras temporadas.



En la parte baja de la tabla, Guabirá es antepenúltimo con 40 puntos y logró evadir el descenso directo e inidrecto. Royal Pari, con 37 puntos, quedó penúltimo y está disputando el repechaje. En la ida ganó 4-0. Por su parte, Real Santa Cruz cierra la tabla con solo 26 puntos y selló su descenso de categoría a falta de tres fechas para que termine el torneo.



La tabla acumulada se determina por la suma de los puntos obtenidos en ambos torneos de la temporada: Apertura y Clausura. Esta clasificación es crucial ya que define a los equipos que participarán en competiciones internacionales y los que descenderán.



Con el Clausura finalizado, solo queda esperar los dos últimos encuentros de la División Profesional: la Gran Final de la temporada y la revancha del indirecto. Estos partidos no inciden en la tabla acumulada.