Tras perder contra Argentina, Ecuador da vuelta a la página y piensa en Bolivia

La selección de Ecuador volvió a los entrenamientos este lunes después de su derrota 1-0 ante Argentina en un partido amistoso. El equipo comandado por el técnico español Félix Sánchez Bas se enfocará en mejorar su producción colectiva cuando enfrente a Bolivia este miércoles 12 de junio a las 21:30 HB en otro partido de preparación previo a la Copa América.



Durante la sesión de entrenamiento, los jugadores que iniciaron como titulares ante los campeones del mundo realizaron trabajos de recuperación, mientras que el resto del equipo se ejercitó bajo supervisión de Sánchez Bas . El cuerpo técnico busca mantener a todo el plantel en óptimas condiciones para tener variantes durante los próximos partidos.



Ecuador continuará con las prácticas la mañana de este martes y posteriormente se llevará a cabo una rueda de prensa en la que podrían surgir novedades importantes. Según manifestó el propio Sánchez Bas, aún se analiza la posible recuperación del delantero convocado a la Copa América, Kevin Rodríguez, quien continúa realizando trabajos diferenciados.



En caso de que la ofensiva ecuatoriana no esté en óptimas condiciones para enfrentar a Bolivia, el DT no descarta realizar nuevos llamados a jugadores que puedan reforzar esa línea de ataque. Ante Argentina, Ecuador jugó de arranque sin un delantero de punta. Sánchez puso al joven Jeremy Sarmiento como referencia de ataque, aunque sin los resultados esperados y generó críticas de la prensa ecuatoriana.



La derrota ante Argentina dejó algunas enseñanzas para el equipo ecuatoriano, que buscará corregir errores y mejorar su rendimiento en el próximo partido. El amistoso entre Ecuador y Bolivia se perfila como un duelo interesante entre dos selecciones que buscan ganar confianza y ritmo de juego antes del inicio del torneo continental.



En la Copa América Ecuador formará parte del grupo B junto a México, Jamaica y Venezuela, mientras que Bolivia compartirá el C con Estados Unidos, Uruguay y Panamá.



Ranking y valor de mercado de la selección ecuatoriana



Actualmente, Ecuador ocupa la casilla 31 de ranking mundial de selecciones de la FIFA, y con su participación en la Copa América intentará escalar algunas posiciones. La Tircolor junto a Venezuela, son las únicas dos selecciones sudamericanas que no han ganado en torneo continental.



En cuantos a valor de mercado, Ecuador es una de las selecciones que ha mejorado sus números en los últimos meses. Para afrontar la Copa, la selección ecuatoriana tiene un valor de mercado que alcanza los 229,25 millones de dólares.



Detalles por posición (dólares americanos)



Arqueros: 2,50 millones

Defensas: 99,20 millones

Mediocampistas: 104,50 millones

Delanteros: 23,05 millones

Jugador con valor más alto: Moisés Caicedo

Jugador con valor más bajo: Gilmar Napa