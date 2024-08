Tres partidos abrirán la fecha 10 del Clausura, este miércoles

El fútbol de primera división en Bolivia sigue su curso sin pausa. Tras la emocionante conclusión de la novena fecha, ahora es el momento de dar paso a la décima jornada del torneo Clausura, que se iniciará este miércoles con tres apasionantes partidos en diferentes ciudades del país. Los encuentros programados son: FC Universitario contra Gualberto Villarroel San José, Oriente Petrolero frente a Royal Pari, y Real Tomayapo contra Independiente. Esta fecha promete abrir un nuevo capítulo en el vibrante fútbol boliviano, y se extenderá hasta el viernes.



FC Universitario vs. Gualberto Villarroel San José



El primero en entrar en acción será el partido entre FC Universitario y Gualberto Villarroel San José, que se disputará en el estadio Municipal de Quillacollo a las 15:00. El árbitro cruceño Carlos Arteaga dará el pitazo inicial en un encuentro que promete ser intenso, dado que ambos equipos se encuentran en posiciones similares en la tabla de clasificación. Actualmente, los cochabambinos ocupan el sexto lugar con 14 puntos, mientras que los orureños están justo por debajo, en el séptimo puesto, con 13 puntos. La victoria en este duelo podría catapultar al ganador al tercer lugar, lo que añade un extra de emoción a este enfrentamiento.



Oriente Petrolero vs. Royal Pari



Después, la acción se trasladará a Santa Cruz de la Sierra, donde Oriente Petrolero se medirá a Royal Pari en un partido programado para las 18:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Este encuentro será dirigido por el árbitro cochabambino Bruno Vera. Oriente Petrolero, que llega tras una dolorosa derrota ante GV San José, busca recuperar la confianza y la victoria frente a su hinchada. A pesar de haber tenido una racha de cuatro triunfos consecutivos, su caída reciente ha dejado al equipo con 15 puntos, ocupando el cuarto lugar, pero un triunfo lo puede catapultar a la segunda casilla. Por otro lado, Royal Pari atraviesa un momento complicado, ubicado en el penúltimo lugar de la tabla con solo 7 puntos, y necesita urgentemente una victoria para salir de la zona de descenso.



Real Tomayapo vs. Independiente



Finalmente, el último partido de la jornada se llevará a cabo en el estadio IV Centenario de Tarija, donde Real Tomayapo recibirá a Independiente a partir de las 20:00, bajo la dirección del árbitro cochabambino Charles Terrazas. Este duelo se presenta como un enfrentamiento crucial para ambos equipos, que se encuentran en la mitad de la tabla y buscan sumar puntos para escalar posiciones. Real Tomayapo ocupa el décimo lugar con 11 puntos, mientras que Independiente está tres escalones más abajo, con 9 puntos. La necesidad de sumar puntos para alejarse de la parte baja de la clasificación hace que este enfrentamiento sea aún más atractivo.



La fecha continuará con los siguientes partidos:



Jueves, 08 de agosto



15:00: Real Santa Cruz - The Strongest



18:00: Aurora - Blooming



20:00: Bolívar - Wilstermann



Viernes, 09 de agosto



18:00: Nacional Potosí - San Antonio



20:00: Always Ready - Guabirá