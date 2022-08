Tres partidos cerrarán la octava fecha del Torneo Clausura

Los paceños (13 unidades) especularán con alguna victoria que les permita seguir prendidos en la discusión con Always Ready (19) y The Strongest (18). El encuentro está programado para las 15:00 de este sábado.

En el segundo turno, The Strongest y Universitario de Vinto chocarán en el Hernando Siles de La Paz. El cochabambino aún no sabe de victorias en el Clausura (dos empates y cinco derrotas), por lo que, a priori, los atigrados no deberían tener tantos problemas para arrebatarle la punta del torneo a Always.