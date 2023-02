Tres partidos continúan la Fecha 1 de la Copa boliviana

¿Quiénes y cuándo juegan en la primera fecha de la Copa? La Fecha 1 se distribuyó entre esta semana y la siguiente. Martes 14 de febrero: - Blooming 1-2 Vaca Díez Miércoles 15 de febrero: - Royal Pari - Libertad Gran Mamoré | 15:00 - Independiente - Always Ready | 18:00 - Oriente Petrolero - Real Tomayapo | 20:30 Miércoles 22 de febrero: - Guabirá - Real Santa Cruz | 15:00 - Aurora - The Strongest | 20:00 Jueves 23 de febrero: - Wilstermann - Bolívar | 20:00 Domingo 19 de marzo (reprogramado por Libertadores) - Nacional Potosí - Universitario de Vinto | 15:00 Descansa Palmaflor

Datos a tener en cuenta para esta Copa:



¿Cómo se juega la Copa?

Será un torneo por series (primero por grupos, y después con llaves mano a mano) que se jugará entre la semana (de martes a jueves), pero no será continua. Es decir, no se jugarán todas las semanas, sino que tendrá espacio cada cierto tiempo.



¿Qué ganará el campeón de la Copa?

El campeón de la Copa clasificará como Bolivia 4 a Copa Libertadores del próximo año. El que se corone como el mejor de la Copa boliviana deberá jugar desde la Fase 1 el torneo internacional. El subcampeón se queda con el cupo de Bolivia 1 a Sudamericana.



¿Cómo están distribuidos los grupos y quiénes clasifican a los cuartos de final?



El campeonato por series se dividió en tres grupos, en el de seis clasificarán los tres primeros, y en el de cinco solamente dos:



- Grupo A (Clasifican tres):

Bolívar, Oriente Petrolero, Royal Pari, Wilstermann, Real Tomayapo y Libertad Gran Mamoré.

- Grupo B (Clasifican dos):

The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz

- Grupo C (Clasifican tres):

Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, FC Universitario y Vaca Diez.



¿La Copa afecta al promedio para el descenso y a los premios de Libertadores y Sudamericana?

Sí. Los descensos y los premios restantes de Copa Libertadores (Bolivia 2, 3, y 4) y los tres otros premios de Sudamericana sumarán los puntos conseguidos en la Liga, y los puntos conseguidos en la Fase de Grupos de la Copa. De esa sumatoria saldrá una tabla acumulada, y de allí saldrán los premiados y castigados.