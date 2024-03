Tres partidos darán continuidad a la fecha 6 del torneo Apertura

La sexta fecha del torneo Apertura de la División Profesional seguirá su curso este miércoles con tres encuentros: San Antonio - Real Santa Cruz, Aurora - Nacional Potosí y Real Tomayapo - The Strongest.



A partir de las 15:00, el estadio Carlos Villegas de Entre Rios, albergará el duelo entre San Antonio y Real Santa Cruz, correspondiente al Grupo A.



Los del trópico cochabambino son claros favoritos para quedarse con la victoria. En caso sumen de a tres, asumirán temporalmente el primer lugar.



Sin embargo, en frente estará un Real necesitado. El equipo que dirige Cristian Farah marcha último con 4 unidades y necesita un triunfo para no quedar al borde de la eliminación.



El segundo partido del día se jugará en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Aurora recibirá la visita de Nacional Potosí desde las 18:00. El conjunto celeste tiene un solo objetivo; ganar, caso contrario quedará relegado en el último lugar del Grupo B.



Por su parte, Nacional tiene un panorama más tranquilo. Los del ‘Pampa’ Biaggio son primeros y están a una victoria de asegurar su boleto a los play-offs.



Finalmente, el último duelo de la jornada, se llevará a cabo en Tarija. El líder del Grupo A, The Strongest, visitará a Real Tomayapo, desde las 20:00 en el estadio IV Centenario.



El Tigre necesita los tres puntos para sellar su clasificación, mientras que Tomayapo también está obligado a ganar para ponerse en carrera.



Repasá la agenda completa de la fecha 6: