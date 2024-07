Tres partidos darán continuidad a la sexta fecha del Clausura, este sábado

El empate entre FC Universitario y Real Santa Cruz (1-1) y la victoria de Royal Pari sobre Blooming (2-1) dieron inicio a la sexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional, que continuará este sábado con tres emocionantes encuentros: Real Tomayapo contra Nacional Potosí, GV San José frente a The Strongest, y Wilstermann ante San Antonio.



La jornada sabatina comenzará a las 15:00, cuando Real Tomayapo reciba a Nacional Potosí en el estadio IV Centenario. Este duelo entre tarijeños y potosinos promete ser atractivo, ya que ambos equipos se encuentran en la mitad de la tabla y buscan escalar posiciones para acercarse a los puestos de privilegio. El cruceño José Carlos Gutiérrez será el encargado de impartir justicia en este importante encuentro.



A continuación, nos trasladaremos a Oruro, donde GV San José intentará frenar el ascenso de The Strongest, que busca asumir en solitario el liderato del torneo. Con 13 puntos, el Tigre está empatado en la cima con Bolívar, mientras que GV San José, actualmente séptimo en la clasificación, aspira a acercarse a los primeros lugares. El encuentro, programado para las 17:30 en el estadio Jesús Bermúdez, será dirigido por el cruceño Ivo Méndez.



Finalmente, el día concluirá en el estadio Félix Capriles, donde se llevará a cabo un emocionante duelo entre cochabambinos: Wilstermann y San Antonio. Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para no alejarse de la pelea por los primeros puestos. El benaino Ángel Flores dará el pitazo inicial a las 20:00, prometiendo un cierre de jornada lleno de acción y emoción.



Con estos encuentros, la sexta fecha del torneo Clausura se perfila como una jornada clave para los equipos, que buscan no solo puntos, sino también afianzar su posición en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de éxito en el campeonato.



La fecha llegará a su fin el domingo con otros tres partidos:



15:00: Independiente - Aurora