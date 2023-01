Triste empate, sin goles, entre Liverpool y Chelsea

Distanciados en la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones, Liverpool y Chelsea solo pudieron lograr un triste empate (0-0), que no satisface a ninguno de los dos, en partido disputado este sábado, que abre la 21ª jornada de Premier League.



Si Liverpool gana provisionalmente una plaza (8º), superando a Brentford en la diferencia de goles, Chelsea sigue décimo, con estos tres equipos igualados a 29 puntos, aunque con nueve de desventaja respecto al Top 4.



El partido, sin embargo, pareció empezar con buen ritmo con un gol de Kai Havertz para el Chelsea, tras un córner, pero fue anulado tras consultar el VAR, por fuera de juego.



Este primer aviso no animó a tomar riesgos al Liverpool, donde Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson y Darwin Núñez estaban en el banquillo en el inicio del partido, mientras que el joven Stefan Bajcetic, de 18 años, era titular en el centro del campo.



Chelsea se mostró un poco más valiente, pero poco efectivo, y pese a un cabezazo de Benoit Badiashile al segundo palo, repelido sin problemas por Alisson (32), el primer período fue digno de un partido de mitad de la tabla.



Pese a un poco más de agresividad tras el descanso, los Reds se mostraron inofensivos.



Un remate de Cody Gakpo (69), otro de Núñez desde un ángulo cerrado (76) no despertaron apenas a un estadio de Anfield tan apático como su equipo.



Graham Potter, por su parte, ofreció en el Chelsea sus primeros minutos de juego a Mykhailo Mudryk a partir del 55.



La nueva estrella ucraniana que costó 100 millones de euros protagonizó un pequeño eslalon en la defensa rival, con un remate que se marchó fuera (64), antes de fallar en un control, tras encontrarse solo en el segundo palo tras un centro de Hakim Ziyech 71).



Pero el 0-0 acabó siendo un marcador lógico tras la prestación de ambos equipos, paralizados por el miedo a errores individuales y que no parecen, ninguno de los dos, capaces de mostrarse de nuevo en lo mejor de su forma a corto plazo.