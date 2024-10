Triunfo memorable del Girona de Marcelo Claure ante el Athletic por 2-1

Gazzaniga se vistió de héroe al detener tres penales -uno dos veces- del equipo de Ernesto Valverde. “Gracias a Dios, o a Gazzaniga, no se han avanzado y hemos estado dentro del partido. Estoy contento por los tres puntos, pero debemos mejorar más. La segunda mitad me ha gustado ya que hemos hecho que el Athletic recule”, analizó el técnico Míchel Sánchez, tras el partido.

“Pulido Santana es un gran árbitro en el campo ha visto ligeros contactos y siempre que entra el VAR condiciona mucho. Si te llaman es porque han visto algo muy claro. Luego es difícil tomar la decisión contraria. Le he dicho que él debe manejar la situación en el campo. Ha habido muchas intervenciones del VAR. Alguna mano, alguna situación comprometida que no sabíamos si iba a entrar o no. No sabemos si el VAR es tan intervencionista o no dependiendo del partido”, identificó Míchel.