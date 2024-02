Tuchel no se considera "el único problema" en el Bayern

"No creo que sea el único problema, pero tengo una responsabilidad y la asumo con esta decisión", afirmó este viernes Thomas Tuchel, que cesará como técnico del Bayern a final de temporada, de común acuerdo con el club bávaro.



Después de una serie de tres derrotas consecutivas, en Leverkusen (3-0), en Roma contra la Lazio (1-0) y en Bochum (3-2), Thomas Tuchel y los dirigentes del Bayern anunciaron el miércoles el adelanto al 30 de junio de 2024 del final del contrato del técnico bávaro, un año antes de la fecha inicialmente prevista.



"Si el problema sólo fuese una persona, y en ese caso el entrenador, tendrían a otro sentado frente a ustedes en conferencia de prensa hoy", lanzó Thomas Tuchel la víspera de recibir al RB Leipzig en partido de la Bundesliga el sábado.



"No creo que sea el único problema, pero tengo una responsabilidad y la asumo con esta decisión", aseguró. "Los responsables del club conocen mi análisis, es muy autocrítico. Lo conocen, pero no es un análisis para hacer público", añadió el técnico que conquistó la Liga de Campeones con el Chelsea en 2021.



"Pueden ustedes estar seguros de que no estoy satisfecho con la forma en que jugamos", aunque el Bayern ganase, se sinceró el técnico bávaro.



El Bayern aún sigue con opciones de título esta temporada en dos competiciones. En Liga de Campeones deberán remontar el 5 de marzo un resultado adverso contra el Lazio (1-0) en la vuelta en el Allianz Arena. En Bundesliga cuentan con ocho puntos menos que el líder Bayer Leverkusen.



"Ahora hay una nueva situación para mí, mi cuerpo técnico y el equipo. Se ha clarificado y espero que ello nos aporte libertad", añadió Tuchel.