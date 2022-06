Tucho’ Antelo amenaza con demandar ante Conmebol a Guabirá por deudas impagas

Escucha esta nota aquí

Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo está molesto con la dirigencia de Guabirá a la que quiere demandar, según declaró este martes, ante los tribunales de la Conmebol por salarios que el club no le paga por su trabajo como entrenador del equipo norteño, cuyo tercer ciclo finalizó en marzo de este año.



“Hace tres meses que me tienen a vuelta. Si reclamo no lo hago por mi sino por mis colegas que trabajaron en el cuerpo técnico. Ellos lo necesitan. Segunda vez que me trata mal Guabirá pese a que tres veces clasifiqué al equipo a la Copa Sudamericana”, dijo.

Antelo estuvo 198 días en su tercera etapa como DT de los azucareros. Tomó el mando el 26 de agosto del año pasado y se desvinculó en marzo de este año, después de una derrota ante Wilstermann por la Copa Sudamericana.

En todo ese tiempo dirigió 19 partidos, con seis victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Rafael Paz le responde

Al respecto, Rafael Paz, presidente de Guabirá, informó que a Antelo se le debe un premio por la clasificación a la Copa Sudamericana y el saldo de un salario de 5.700 dólares, que este miércoles podrá cobrarlo.

“Estábamos a la espera de un ingreso económico al club y por eso no le cancelamos el saldo que le debemos de un sueldo”, dijo Paz, quien admitió que el pago del premio tendrá que esperar un poco tiempo más.

