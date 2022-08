‘Tucho’ Antelo sobre Blooming: “Es como un enfermo, hay que hacerle un diagnóstico para saber qué es lo que tiene”

Claro y sincero. Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo afirmó la mañana de este martes, durante su presentación, que c onocer la interna de Blooming será determinante para analizar, tomar decisiones e intentar sacar de la crisis deportiva en la que se encuentra el plantel celeste. Firmó su contrato hasta junio de 2023.

“Cuando se contrata a un técnico es cuando un equipo no está bien y nosotros trataremos de mejorarlo. Vamos a poner todo nuestros conocimientos para lograrlo”, afirmó el nuevo entrenador celeste. Fue presentado por el presidente Sebastián Peña.

Sobre el bajo rendimiento del plantel en los últimos partidos no se atrevió a dar su punto de vista, porque no era parte del grupo. Recién este martes también fue presentado a los jugadores.

“No puedo opinar algo porque no estoy en el grupo no sé que es lo que pasa en la interna, pero veo que Blooming tiene jugadores de buen pie y muy buenos jugadores. Trataremos de ver cuál es la situación. Es como un enfermo, hay que hacerle un diagnóstico para saber qué es lo que tiene”, afirmó en conferencia de prensa.

Indicó que está acostumbrado a asumir retos difíciles con equipos venidos a menos. “En mi carrera me ha pasado que he agarrado equipos en esta misma situación y hasta peor y hemos sabido salir (adelante). Estamos para ponerle el pecho con la ayuda de la hinchada y de los jugadores”, aseguró.

‘Tucho’ Antelo afirmó que a su estilo impondrá disciplina en la academia durante su permanencia. “En todo rubro de la vida si no hay disciplina nada sale bien. Es una palabra (disciplina), que no les gusta a muchos, que pocos la aplican y esperemos nosotros, que ellos (jugadores) sean conscientes, porque no es cosa de otro mundo y es fácil llevar una vida correcta”, indicó.