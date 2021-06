Tufiño considera que a Chile hay que jugarle en defensa con tres centrales y dos volantes laterales

Escucha esta nota aquí

La selección volverá a jugar el próximo martes tras su resonante triunfo que logró el jueves, en La Paz, ante Venezuela por 3-1 en el marco de la séptima fecha de las Eliminatorias del Mundial Catar 2022.

Visitará a Chile (21:30), un rival exigente y que viene de empatar ante Argentina (1-1) en Santiago del Estero.

La mirada de la afición ahora está puesta en este duelo. DIEZ conversó con Rubén Tufiño sobre el partido ante la Vinotinto y de lo que puede hacer la Verde ante los chilenos.

El ex seleccionado nacional y campeón con Blooming y Bolívar sigue todos los partidos del equipo que dirige César Farías, pues forma parte de su labor de analista en los programas de TigoSport.

Tufiño ponderó el rendimiento que mostró la Verde ante los llaneros y resaltó el trabajo de los defensores Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Luis Haquín; de los volantes Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Rodrigo Ramallo y del atacante Marcelo Martins.

“Me gustó Bolivia ante Venezuela. Tuvo momentos altos y bajos. El gol a Lampe fue una jugada muy rápida, por lo tanto era difícil saber dónde iba llegar la pelota. Por eso no creo que sea justo recriminar a la denfensa o al arquero por la tardía reacción”, dijo el ex futbolista.

A Rubén le parece que César Farías por fin encontró a los zagueros ideales para conformar la defensa, que el jueves mostró solidez.

“Quinteros y Haquin se desenvolvieron muy bien; Flores al parecer se cansó porque por su lado estaba Otero, el mejor jugador de Venezuela. Otro aporte importante fue el de Diego Bejarano.Va muy bien arriba y cuando lo hace sus compañeros como el volante Leonel Justiniano y los centrales deberían ayudarlo más”, expresó.

Del medio campo resaltó la labor de Justiniano, Erwin Saavedra y Rodrigo Ramallo. “Justiniano le da equilibrio al medio campo. Me gustó mucho Ramallo. Contagia ganas corriendo mucho y bajando a defender. Le encontraron el puesto porque considero que mejor juega de volante lateral que de delantero. Cuenta con una buena preparación física y esto le ayuda para defender y atacar. De eso se trata el fútbol moderno. Me gustó también Saavedra; estábamos perdiéndolo al ponerlo sobre la raya. Es un volante, no un extremo. Tiene capacidad para ir y volver y generar opciones de gol”, sostuvo.

Además, llenó de elogios al goleador histórico y autor de dos goles ante Venezuela. “Martins es un tipo por quien hay que sacarse el sombrero. Muestra actitud, muchas ganas y al igual que Ramallo ayuda en la marca de gran manera”.

¿Lo negativo de la selección? Le consultamos. “La parte mala o negativo que vi fue en el segundo tiempo. Vi a un equipo partido. Lo mejor quizás hubiera sido jugar con los centrales sobre la línea del medio para no dejar muchos espacios porque los volantes y los delanteros hicieron un esfuerzo muy grande. También nos falta rematar y tener solución cuando el rival se para bien en defensa y se torna difícil hacerle daño; de ahí la necesidad de contar con buenos rematadores de media distancia”, respondió.

¿Qué hacer ante Chile?

Tufiño considera que era obligatorio derrotar a Venezuela porque la victoria generó tranquilidad a todos, especialmente a los jugadores y al cuerpo técnico que estaban muy presionados.

“El triunfo ha sido un incentivo para enfrentar ahora a Chile. Seguramente el entrenador presentará un equipo diferente dado que ellos son locales y están obligados a ganar. El orden tiene que primar y puede repetirse lo que se vio en La Paz donde fue rescatable la labor de los centrales que no cometieron errores. Lo importante será no recibir goles de entrada hasta que el equipo se afiance en la cancha. Ante Chile se podrían meter un tercer central cosa de largar con más confianza a los volantes laterales”, dijo.

