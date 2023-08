‘U’ de Vinto-Always Ready y Nacional-Wilstermann, los partidos para este domingo

La jornada dominical de la Liga Tigo de la División Profesional promete ser apasionante, ya que los principales candidatos a pelearle el título a The Strongest jugarán sus respectivos partidos: Universitario de Vinto-Always Ready y Nacional Potosí-Wilstermann.

El encuentro entre la ‘ U’ de Vinto y Always Ready será el primero en comenzar, pues está programado para las 15:00, en el estadio de Quillacollo, Cochabamba.

Los Rancho Guitarra están en una situación similar a la de Always Ready, pues apuntan al título y la Copa Libertadores, por eso es clave vencer a los aviadores, quienes apuestan por obtener un premio a un torneo internacional, por ahora tienen Copa Sudamericana.

El domingo de fútbol profesional tenía que concluir con el choque entre Guabirá y The Strongest , en el estadio Gilberto Parada de Montero, pero el cotejo fue suspendido porque el estadio montereño no puede ser utilizado en horario nocturno por el tema de iluminación.

Además, tampoco fue posible que se le ceda el estadio Tahuichi y The Strongest no acepto cambio de horario. Al no ponerse de acuerdo, el Comité de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió suspender el cotejo, que será reprogramado en las próximas horas.