Un Arsenal con diez jugadores se lleva el derbi ante el Crystal Palace

Con esta victoria, los 'Gunners' igualan en cabeza de la tabla a Brighton y Manchester City, los otros equipos que pueden presumir de sumar dos victorias en las dos primeras fechas.



En Selhurst Park, el Arsenal de Mikel Arteta dio prueba de paciencia para superar a unos 'Eagles' sólidos y bien organizados. Y de ambición y confianza en sus posibilidades, después de la expulsión del defensor japonés Takehiro Tomiyasu en el minuto 67.



Sorprendieron a la zaga del Palace con un rápido saque de una falta que culminó con un penal a Eddie Nketiah. Odegaard no perdonó desde los once metros engañando al arquero local (54).



El Palace también pidió un penal sobre Eberechi Eze (72), pero el árbitro mantuvo su decisión inicial de no conceder penal tras revisión del VAR.



"Cuando miras el reloj y quedan 20 minutos, estás con diez contra este equipo joven y atlético, sabes que será duro. Pero son esas situaciones las que hay que superar si quieres ganar la Premier League", comentó el centrocampista Declan Rice a Sky Sports.



- Responder en diferentes contextos -

"Incluso con diez, no concedimos gol, leímos bien el juego y tuvimos una buena actuación, estoy muy feliz por el equipo, porque ha sabido responder en diferentes contextos de manera positiva", indicó, por su parte, Arteta.



Ya el curso pasado el Arsenal mantuvo su portería a cero en diez partidos fuera de casa, la mejor marca en la primera división inglesa.



El inicio de temporada del Arsenal roza la perfección a pesar de las victorias ajustadas: victoria en la Community Shield contra el Manchester City (1-1, 4-1 en penales), primera victoria en la liga contra el Nottingham Forest (2-1) y segunda victoria seguida este lunes.



Pero Arteta tiene aún contratiempos que resolver: en el lateral izquierdo no puede contar con el fichaje Jurriën Timber, lesionado de gravedad en la rodilla el pasado fin de semana, y en la próxima fecha no podrá contar con el expulsado Tomiyasu, que vio una primera amarilla por pérdida de tiempo, y una segunda por una leve falta.