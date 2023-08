Un Arsenal renovado se estrena con victoria en la Premier League

En Londres, el inglés Eddie Nketiah (minuto 26) abrió el marcador tras una genial asistencia de ruleta del brasileño Gabriel Martinelli y minutos después Bukayo Saka (32) dobló la ventaja con un potente disparo desde la frontal, directo a la escuadra izquierda.



El nigeriano Taiwo Awoniyi recortó distancias en la recta final (82) pero los tres puntos se quedaron en el norte de Londres.



- Timber, lesionado -

"Dominamos totalmente esta tarde pero cuando tuvimos la ocasión de matar el partido no lo hicimos", señaló el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.



Los 'Gunners', segundos clasificados la temporada pasada por detrás del Manchester City, han realizado una fuerte inversión en este mercado para dar un paso más en sus ambiciones y en el primer once inicial de la temporada de Arteta puso como titulares a sus tres principales fichajes.



Declan Rice y el alemán Kai Havertz debutaron en el centro del campo junto al capitán, el noruego Martin Odegaard. También se estrenó por la banda izquierda el lateral neerlandés Jurrien Timber, quien sin embargo tuvo que ser reemplazado por lesión al inicio de la segunda parte.



Si bien los fichajes funcionaron, no lo hizo el nuevo sistema de billetería electrónica del Arsenal, que falló durante la entrada de aficionados al Emirates Stadium, dejando a miles de ellos fuera y obligando a retrasar el pitido inicial media hora.



De cara a la carrera por el título, la victoria permite al Arsenal empatar a puntos con el City, que venció el viernes 3-0 en Burnley y que le supera en la tabla por una mejor diferencia de goles.



Cuarto la temporada pasada, el Newcastle promete emociones fuertes con una victoria amplia ante otro equipo con ambiciones, el Aston Villa del técnico español Unai Emery.



En St James Park el fichaje estrella del Newcastle, el italiano Sandro Tonali, marcó su primer gol a los seis minutos, mientras que por el Villa fue el internacional francés Moussa Diaby, exjugador del Bayer Leverkusen, el que se estrenó en la Premier con un vistoso remate (11).



Pero los Magpies tomaron vuelo con un doblete del sueco Alexander Isak (16 y 57) y los goles de Callum Wilson (77) y Harvey Barnes (90+1).



- Chelsea-Liverpool el domingo -

Antes, el Fulham se impuso 1-0 en la cancha del Everton, como el Crystal Palace en Sheffield por el mismo resultado, mientras que Bournemouth y West Ham igualaron 1-1.



El Luton, humilde y histórico club de la periferia de Londres, que aparece en la Premier League tras escalar desde la quinta categoría en una década, se llevó un revolcón en su bautizo en la cancha del Brighton (4-1), con una media hora para olvidar en la que encajó tres goles.



La primera jornada de la Premier continúa el domingo con el Brentford recibiendo a un Tottenham huérfano de Harry Kane, fichado este sábado por el Bayern Múnich, y el duelo estrella entre el Chelsea y el Liverpool.



El lunes se cierra la fecha con el Manchester United recibiendo al Wolverhampton.