Un Barcelona triste cae en Amberes pero avanza a octavos como primero

Tres errores defensivos mayúsculos permitieron al Amberes, que solo conocía la derrota en la Champions, finalizar con una victoria de prestigio.



Arthur Vermeeren, de 18 años, abrió el marcador nada más comenzar (minuto 2) y Ferran Torres igualó en el 36. En la segunda parte Vincent Janssen logró el 2-1 (56).



En el descuento el canterano azulgrana Marc Guiu marcó de cabeza (90+1) pero tras el saque de centro el Barcelona volvió a poner en bandeja el gol local, marcado esta vez por George Ilenikhena (90+2), de 17 años.



"Nos tocó empezar perdiendo desde el primer minuto, es duro ir a remolque todo el partido. Nos vamos cabreados, pero esto no para, ahora viene la liga y no podemos dejarnos más puntos", señaló el capitán del Barça Sergi Roberto.



A pesar de su derrota, el Barcelona regresa a los octavos de la Liga de Campeones como primero del grupo H, tras no haber alcanzado los cruces los dos cursos anteriores. Le acompañará el Oporto, que batió con contundencia (5-2) al Shakhtar Donetsk.



- Romeu, una pesadilla -

El Barcelona se complicó la vida a las primeras de cambio. El arquero Iñaki Peña ofreció un balón suicida al corazón del área que Oriol Romeu no pudo controlar. Arthur Vermeeren, de 18 años, agradeció el regalo con un potente disparo a las mallas.



Sonado tras el temprano golpe, al equipo dirigido por Xavi le costó descifrar el partido. El Amberes, cinco derrotas en cinco partidos de Champions, se mostraba incisivo, llegando al área rival con bastante facilidad.



En cambio el Barça, con solo cuatro titulares del equipo que cayó 4-2 ante el Girona el domingo, carecía de ritmo y si circulación no hacía daño.



Frenkie de Jong, Pedri e Ilkay Gundogan dejaron sus puestos en la medular a Romeu, Sergi Roberto y Fermín por lo que el equipo perdió fluidez y automatismos.



Sin embargo, en un lance sin aparente peligro, Lamine Yamal consiguió acelerar la jugada por la derecha. Su pase preciso encontró a Ferran Torres en carrera, que acertó con un disparo automático para empatar.



Ya en la segunda parte, tras un gol anulado al Amberes por un fuera de juego milimétrico, el partido entró en combustión.



- Goles adolescentes -

Yamal (52) rozó el gol con una volea que reventó el poste y en el rechace Sergi Roberto intentó cortar el contraataque con un pisotón por el que el árbitro señaló roja directa. Los responsables del VAR le pidieron revisar la jugada y rebajó el castigo a amarilla.



Tres minutos después Romeu volvió a ser un 'amigo' del Amberes. El medio intentó cubrir el balón con el cuerpo y Alhassan Yusuf se lo arrebató para que Vincent Janssen marcara el 2-1.



Con media hora por jugar, Xavi dio entrada a Gundogan, Pedri y Joao Cancelo para revolucionar el duelo. Poco cambiaron las cosas.



Sin embargo en el tiempo de descuento un saque de falta lo convirtió de cabeza Guiu, de 17 años. Pero tras el saque de centro fue otro adolescente, Ilenikhena, el que dio el triunfo a los locales.