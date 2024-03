Un Brasil en reconstrucción afronta difícil test en Wembley en debut de Dorival

Brasil juega el sábado un amistoso contra Inglaterra en Wembley, la catedral del fútbol mundial, que servirá de bautizo a su nuevo seleccionador, Dorival Júnior, en plena crisis de resultados de la Canarinha. La selección sudamericana, que jugará el martes otro amistoso contra España en Madrid, no llega en su mejor momento para estos dos clásicos. Después de caer en la final de la última Copa América, contra Argentina, en suelo brasileño, y ser eliminado por Croacia en cuartos de final del Mundial de Catar-2022, el equipo auriverde trata de levantarse. Brasil, que tiene como flamante seleccionador a Dorival Júnior, nombrado en enero, el tercero en poco más de un año tras Tite y Fernando Diniz, llega a esta minigira europea sin conocer la victoria en sus cuatro últimos partidos. - Novedades y bajas -

Tras ganar en Perú en septiembre (1-0), empató en casa con Venezuela (1-1), para perder después en Uruguay (2-0), Colombia (2-1) y como local ante Argentina (1-0). La situación de crisis no ayudó a atraer al banquillo al italiano Carlo Ancelotti, que prefirió seguir como técnico del Real Madrid. La tarea, por tanto, es ardua para Dorival Júnior, extécnico del Sao Paulo, en su debut como seleccionador brasileño. La primera lista de 26 jugadores del nuevo seleccionador brasileño, en su primer y gran test antes de la Copa América de junio en Estados Unidos, tuvo algunas novedades. Los jóvenes Savinho (19 años), que golea en el Girona español, y el defensa Lucas Beraldo (20), del París Saint-Germain, fueron convocados por primera vez en la selección brasileña, mientras que regresa Lucas Paquetá, ausente desde junio de 2023, por su presunta implicación en asunto de apuestas deportivas. Las cosas no han empezado bien para el nuevo seleccionador que ha sufrido cinco bajas en la lista de 26 hombres de esta convocatoria. El último en caerse ha sido el defensa Gabriel Magalhaes, después de que lo hicieran el portero Ederson, los capitanes Marquinhos y Casemiro y el atacante Gabriel Martinelli. Para su debut como seleccionador, tampoco podrá tener por lesión al portero Alisson y al atacante Neymar. Sin Marquinhos ni Gabriel Magalhães, tendrá una defensa inédita frente a dos rivales de peso. Tras ofrecer la convocatoria para su debut, el seleccionador de 61 años pidió paciencia. "Quiero dejar claro que ninguna reformulación puede ser hecha de manera radical. Necesita de un cambio continuo y pautado", señaló. "Intentamos hacer una selección que vuelva a representarnos de manera seria, concentrada, centrada, y que tenga en cuenta lo que representa vestir una camisa como la nuestra", añadió. Dorival Júnior llegará a la Copa América de Estados Unidos en junio con cuatro partidos. A las pruebas contra Inglaterra y España se le sumarán dos amistosos más en junio contra México y Estados Unidos. - Ensayos para la Eurocopa

En este difícil test en Wembley, la catedral del fútbol, como la calificó Pelé, que nunca llegó a jugar en el estadio londinense, el seleccionador inglés, Gareth Southgate, tratará de hacer ensayos de cara a la Eurocopa de junio en Alemania.



El técnico inglés, que tiene otro amistoso el martes contra Bélgica, también en Wembley, ha llamado por primera al central Jarrad Brathwaite, del Everton, al delantero Anthony Gordon, del Newcastle, y al centrocampista Kobbie Mainoo, del Manchester United.



Southgate, que perdió por lesión a última hora al delantero Bukayo Saka, del Arsenal, también ha llamado, por primera vez desde noviembre de 2020, al defensa del Liverpool, Joe Gómez.



Inglaterra y Brasil, en un clásico del fútbol mundial, se enfrentarán en su partido 27, con un balance favorable hasta ahora para los auriverdes de once victorias, con cuatro derrotas y once empates.



Este partido será además de la duodécima vez que se vean las caras en Londres, donde el equipo sudamericano no se impone desde 1995, cuando ganó por 3-1, en uno de los dos triunfos auriverdes en Wembley.



Desde entonces se registraron tres empates (2000, 2007 y 2017) y una victoria inglesa en 2013 (2-1).