¿Un City histórico o un Arsenal soñador? La Premier League dicta sentencia

El Manchester City toca con los dedos un cuarto título consecutivo, una serie jamás conseguida en la Premier League, pero el Arsenal se aferra a su sueño, 20 años después de su última corona, el domingo (11:00HB) en un cierre de la Premier League cargado de suspense.



Los dos rivales en una carrera que hasta hace algunas semanas también mantenía el Liverpool han seguido un ritmo infernal, solamente separados por dos puntos a falta del último partido.



Los Citizens están en la 'pole position' pero una derrota o un empate en casa ante el West Ham abriría la puerta al Arsenal, que recibe al Everton.



"A todo el mundo le gustaría estar en nuestra posición. Al mismo tiempo, ¿será fácil? Para nada", avisó Pep Guardiola, el técnico de los Citizens, que ha ganado cinco Premiers en seis años en Inglaterra.



Guardiola tiene "la sensación" de que será como ante Aston Villa, último y decisivo partido de la temporada 2021-2022, ganado 3-2 después de haber ido perdiendo 2-0. "Nos gustaría ir ganando 3-0 en el minuto 10 pero eso no ocurrirá", declaró en conferencia de prensa el viernes.



El City llega al último partido con ocho victorias consecutivas en el campeonato, en el que no pierde desde el 6 de diciembre.



Los Gunners mantuvieron el ritmo en 2024 con 14 triunfos, un empate en la cancha del City (0-0) y una derrota, 2-0 en la cancha del Aston Villa.



"Lo único que hablamos (con los jugadores) es que tenemos que darnos a nosotros mismo la oportunidad de vivir un día hermoso el domingo, el sueño sigue vivo y es posible", dijo su técnico, Mikel Arteta, el viernes.



El español, en el cargo desde finales de 2019, espera la ayuda del West Ham de David Moyes, el entrenador que le hizo descubrir la Premier League como jugador en 2005 con el Everton.



Más allá de la lucha por el título, el Manchester United arranca octavo la última jornada, con una diferencia de goles negativa (-3) y se arriesga a no jugar en Europa la próxima temporada.



Tiene que ganar en Brighton para intentar alcanzar la séptima plaza, que podría llevarle a la Liga Conferencia, y en poder actualmente del Newcastle con el mismo número de puntos.



El Chelsea, que juega ante el Bournemouth, parece bien situado para acabar sexto, con una pequeña esperanza de alcanzar la quinta plaza, en poder del Tottenham.



Los Spurs viven un final de campaña catastrófico, con cinco derrotas en seis partidos. Esperan terminar con una buena nota ante el colista y ya descendido Sheffield United.