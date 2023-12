Un 'clásico' de emergencia para el Manchester United en casa del líder Liverpool

Fuera también de la Copa de la Liga, título del que son vigentes campeones, los pupilos de Erik ten Hag tienen tan sólo dos competiciones en su calendario hasta final de temporada: la Copa de Inglaterra, con un cruce asequible en enero contra el Wigan, equipo de mitad de tabla de la 3ª división, y la Premier League.



En el campeonato doméstico, las aguas no son más tranquilas para los Red Devils: en la pasada fecha cayeron goleados en Old Trafford por 3-0 ante el Bournemouth del español Andoni Iraola. Tras esa humillante derrota en su cancha, el United es sexto, a diez puntos del líder Liverpool, al que visitan el domingo en un estadio hostil para los mancunianos.



El último "clásico" de Premier League en Anfield, se saldó con una goleada por 7-0 del Liverpool, un resultado abultado que ahondó en una serie negativa en las visitas a los 'Reds': el United no gana en el feudo de su gran rival desde enero de 2016 (1-0).



Erik ten Hag, sin su capitán Bruno Fernandes, sancionado, necesita romper esa racha para reconducir una temporada que puede hacerse muy larga en el lado rojo de Mánchester en caso de descolgarse también de la pelea por el título y los puestos europeos.



En el lado 'sky blue' de la ciudad del algodón, el Manchester City (4º) recibirá el sábado al Crystal Palace (15º) antes de poner rumbo al Mundial de Clubes. Con 33 puntos, los 'citizens' buscarán una victoria antes del torneo en Arabia Saudita, para presionar al podio.



Pero Arsenal (2º, 36 puntos) y Aston Villa (3º, 35) intentarán mantenerse en los primeros puestos el domingo, con la recepción del Brighton (8º) y la visita al Brentford (11º) respectivamente.



Más abajo, el Newcastle, que al igual que el Manchester United finalizó colista en su grupo de Champions y, por tanto, quedó eliminado de toda competición europea, recibe a un Fulham (10º) en racha de goles, tras asestar sendas manitas a West Ham y Nottingham Forest en las últimas dos fechas.



City Ground, hogar del Forest (16º), abrirá la jornada el viernes con la recepción del Tottenham (5º), que puso fin a su racha negativa la pasada jornada, algo que intentará el Chelsea el sábado en la recepción del colista Sheffield United.