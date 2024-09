Un club que jugará el Mundial de Clubes se interesa en Ramiro Vaca

Varios medios de prensa de Marruecos anunciaron en las últimas horas que el Wydad Athletic Club de la primera división de dicho país está interesado en contratar los servicios del volante nacional que milita en Bolívar y en la Verde, Ramiro Vaca. Sin embargo, el jugador y la directiva de la academia aún no han querido pronunciarse sobre el tema.



"El acuerdo no está cerrado, pero sí es un objetivo serio para Wydad AC. Trabajo en progreso", publicó en redes sociales la página Wydad Red Castle, encargada de brindar información sobre el conjunto marroquí.



De momento, Vaca está centrado en el clásico paceño ante The Strongest que se disputará este miércoles, en un partido reprogramado de la fecha 11 del torneo Clausura. Desde el Wydad anunciaron que el jugador y la academia deberán dar una respuesta hasta el jueves, debido a que la ventana de transferencias que maneja la FIFA en Marruecos permanecerá abierta hasta dicho día.



Esto significa que el último partido de Ramiro con la celeste podría ser frente al Tigre en el Siles.



En caso de que el centrocampista de 25 años, que ya tuvo una experiencia en el exterior cuando militó en el Beerschot de Bélgica, firme con el Wydad, podrá jugar ni más ni menos que el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, gracias a que en 2021 el club marroquí conquistó el título de la Liga de Campeones de África.



En la cita mundialista, que se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, participarán los mejores equipos del mundo como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Bayern Múnich, Manchester City, Chelsea, París Saint-Germain, Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, entre otros.