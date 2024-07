Un confiado Kroos no cree que el de España sea el último partido de su carrera

El veterano centrocampista alemán Toni Kroos aseguró confiado que no cree que el partido del viernes contra España, en los cuartos de final de la Eurocopa, vaya a ser el último de su carrera antes de retirarse con 34 años.

Preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de su compañero en el Real Madrid Joselu Mato, en las que el internacional español declaró que le gustaría "retirar" a Kroos, el alemán respondió: "No siento que vaya a ser mi último partido y haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que no se cumpla".

"Si no hubiese visto la posibilidad de lograrlo (el título), no hubiese vuelto", añadió un Kroos que aseguró "no tener miedo" a lo que le espera cuando cuelgue las botas.