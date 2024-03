Un doblete de Suárez dio el triunfo al Inter Miami, que no tuvo a Messi

Con Suárez " habíamos hablado de que tuviera media hora y acabó definiendo el partido" , señaló el técnico del Inter, Gerardo Martino. "A mí me hace muy feliz porque cada vez lo veo sentirse mejor y su facilidad para hacer goles lo hace un actor fundamental para nosotros".

"No había ningún motivo para desconfiar de cómo iba a rendir acá si hacía escasos dos meses que estaba jugando en uno de los torneos más importantes del mundo", dijo Martino en referencia a la etapa de Suárez con el Gremio de Brasil.

El inagotable olfato goleador de Suárez c ompensó la ausencia de Messi por su lesión de isquiotibiales en la pierna derecha.

Martino no quiso confirmar si el astro argentino estará recuperado para los amistosos que jugará la Albiceleste frente a El Salvador en Filadelfia y ante Costa Rica en Los Ángeles, los próximos 22 y 26 de marzo.

"De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema selección me parece que corresponde a hablar a la gente de la selección", afirmó.