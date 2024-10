Un exentrenador de Always Ready asesoró a la selección colombiana sobre cómo jugar en El Alto

En las Eliminatorias Sudamericanas, todo juega y cada una de las selecciones busca la manera de sacar ventaja a sus rivales. En esta oportunidad, Colombia, que se alista para visitar este jueves a Bolivia en El Alto, acudió a un entrenador que hasta hace poco trabajó en Always Ready para asesorarse sobre cómo jugar a 4,150 metros sobre el nivel del mar.



Estamos hablando de Flabio Torres, un profesional colombiano que estuvo ligado a Always Ready hace algunos meses y que no solo dirigió en el torneo local, sino que también lo hizo en la Copa Libertadores y Sudamericana.



En una entrevista con el programa Goles en Directo, Torres, quien actualmente dirige a Nacional Potosí, un equipo que también juega en la altura, reconoció que recibió un llamado por parte de la selección colombiana para que él transmitiera su experiencia sobre cómo plantear un partido en esos niveles de altitud.



“Hablaron con todo nuestro cuerpo técnico. Hablamos de cómo se comportan los equipos en El Alto, la parte física y les ayudamos también en la logística en Bolivia”, dijo Torres.



Con base en los consejos de Torres, Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, planificó su trabajo de adaptación a la altura con tiempo de anticipación. De momento, la selección cafetera se mantiene concentrada en Cochabamba, ciudad ubicada a 2,558 metros sobre el nivel del mar.



La altura boliviana siempre ha generado controversia a nivel internacional. Antes, la Verde oficiaba de local en el Estadio Hernando Siles de La Paz (3,650 m.s.n.m), lo que llevó a varias selecciones a analizar detalladamente cómo aclimatarse; algunas encontraron diversas maneras, pero ahora, con una nueva sede desconocida para la mayoría, los equipos deben acudir a nuevos métodos de adaptación.