Un exitoso Ecuador en la altura ante una Bolivia que busca "actitud" mundialista

- Clave 1: Hinchas desmotivados

Pese a lo atractivo del encuentro, por las figuras que traerá Ecuador y la imperiosa necesidad de Bolivia de sumar, el encuentro no ha generado tanto interés en la hinchada local, como el que hubo ante la campeona Argentina y el astro Lionel Messi, el pasado 12 de septiembre.



Tal es así que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha puesto a la venta entradas "gancho": dos al precio de una, para intentar enamorar a la fanaticada y llenar las graderías que aliente al equipo.



El partido en el estadio boliviano Hernando Siles será por la tercera fecha. Una semana después, Bolivia deberá desplazarse una semana a Asunción para medirse a Paraguay, mientras que Ecuador recibe a Colombia en su bastión de Quito.



- Clave 2: Sin perder desde hace 26 años

El equipo dirigido por el español Félix Sánchez pretende reeditar su clasificación al Mundial de Catar 2022, aunque arrancó la presente eliminatoria con un castigo de -3 puntos, por la irregular habilitación del defensa Byron Castillo.



Comenzó con una derrota 1-0 ante Argentina y superó 2-1 en Quito a Uruguay, por la primera y segunda fecha.



Ecuador mira la altura de La Paz con respeto, pero sabe que en anteriores eliminatorias ha podido domar la complicada plaza boliviana.



La "Tri" no pierde desde hace 26 años, cuando cayó 2-0 en 1997, camino al ecuménico de Francia. Luego, en los siguientes seis partidos internacionales por eliminatorias, se llevó cuatro victorias y dos empates.



El defensa Beder Caicedo dijo que "el partido es complicado, la idea es sumar tres puntos". "Queremos ratificar la victoria que conseguimos las anteriores eliminatorias", agregó.



- Clave 3: El experimentado, el caro y la joya

Ecuador llega de la mano de su experimentado capitán y goleador Enner Valencia, de 33 años, una de las figuras del Inter de Porto Alegre y que en un último partido por la Copa Libertadores, en agosto pasado, hizo el único y valioso gol para su equipo ante Bolívar.



También está en liza el mediocampista Moisés Caicedo, el fichaje récord de la liga inglesa, que llegó al Chelsea desde el Brighton por unos 146 millones de dólares.



Asimismo, cuenta al volante Kendry Páez, la joya ecuatoriana de 16 años que deslumbra en Independiente del Valle.



Es un equipo de fuste que ha combinado la experiencia con la juventud.



- Clave 4: Contar con "actitud"

En filas bolivianas aún se curan de las heridas de su goleada 5-1 ante Brasil, en el arranque, y su derrota 3-0 de local ante la campeona Argentina, que ni siquiera contó en sus filas al astro Lionel Messi, quien vio ese encuentro desde la banca.



Su técnico, el argentino Gustavo Costas, reconoció que a su equipo, en el fondo de la tabla de posiciones, le faltó "actitud" y que ahora, ante Ecuador, se verá si logró superar este escollo anímico.



"Para nuestras aspiraciones va a ser importante, comenzar a sumar de a tres, y somos conscientes de que esto es una oportunidad para hacerlo", dijo el defensa Luis Haquín.



El timonel Costas usará como base a jugadores de altura, como de Bolívar, The Strongest y Always Ready, y algunos extranjeros más que ayuden, como sus delanteros Marcelo Moreno y Henry Vaca. Dejará a otras de sus estrellas para desplazarse luego a Paraguay.



El partido está pautado para las 19:00HB y será dirigido por el árbitro chileno Cristián Garay.



Probables alineaciones:



Bolivia: Carlos Lampe - Luis Haquín, José Sagredo, Carlos Roca, Jairo Quinteros - Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Jaime Arrascaita - Henry Vaca y Marcelo Martins. DT: Gustavo Costas.



Ecuador: Hernán Galindez - Angelo Preciado, Féliz Torres, Beder Caicedo - Kendry Páez, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Joao Ortiz, Kevin Rodríguez - Jordy Caicedo y Enner Valencia. DT: Félix Sánchez