Un francés que radica en Santa Cruz habla sobre las sensaciones que origina el fichaje de Messi al PSG

En la capital cruceña hay una reducida comunidad de residentes franceses, que seguramente también disfruta del fenómeno Messi, el nuevo fichaje del París Saint Germain (PSG).

De este grupo forma parte Vincent Toussaint, periodista deportivo y profesor del tercer grado de primaria en el colegio Francés y que llegó hace ocho años a Santa Cruz de la Sierra en compañía de su esposa, Eliane Gutiérrez, que es cruceña.



Este ingeniero comercial de profesión es hincha del nuevo club del crack argentino y al igual que gran parte de sus compatriotas está gratamente sorprendido por todo lo que viene generando el rosarino desde que se conoció que dejaba el Barcelona para irse al club parisino.

“Es como un terremoto lo que pasó con la transferencia de Messi al PSG. Nadie esperaba que se vaya del Barcelona. Soy hincha del París desde niño y desde la época en que no tenía tantos recursos económicos para grandes fichajes, pues es un club bastante joven, apenas tiene 50 años de existencia”, dijo Vincent, quien hace tres años conoció a Joaquín ‘Minina’ Ardaya, ex jugador de la Academia Tahuichi y de Real Santa Cruz, quien lo invitó a formar parte del programa de televisión Sin Amague.

Además del programa de la Tv, Vincent contó a DIEZ que es redactor del Blasting News, medio para el que ha realizado entrevistas a destacados deportistas nacionales como el tenista Hugo Dellien y el basquetbolista Josh Reaves y ex campeones olímpicos como el cubano Javier Sotomayor.

“La llegada de Messi es increíble. Me agrada mucho porque es un ícono, es algo grandísimo. Espero que el ego de las estrellas no perjudique al club, pues sabemos que un plantel con tantas figuras no te garantiza logros más allá de que la aspiración del club es ganar la Champions”, expresó Vincent, que echó raíces en Bolivia, pues es papá de Alba, de un año y medio y que tiene la doble nacionalidad.

