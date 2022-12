Un gol japonés dudoso que elimina indirectamente a Alemania

"Desde mi punto de vista, creo que la pelota estaba a mitad fuera, pero no pude verlo bien por la velocidad , estaba concentrado en el hecho de marcar", declaró el goleador en conferencia de prensa como mejor hombre del partido. "Hay una posibilidad de que el balón hubiese salido, y si hubiese sido el caso y no hubiese habido gol, no estaría decepcionado. Al final, es gol, por lo que estoy muy feliz", añadió.

- ¿Dentro o fuera? -

Preguntado por esta jugada, el seleccionador español Luis Enrique Martínez declaró: "He visto una foto que debe estar trucada o manipulada, no puede ser que esa foto sea verdad. No tengo nada que decir. Menos mal que el equipo entra en modo colapso una vez cada cuatro años, sino el nene no aguanta".