Un nuevo legionario a la Verde: Villegas convoca a Marcelo Torrez del Santos FC

Torrez regresa a la selección luego de haber sido parte de la anterior convocatoria para los partidos ante Venezuela y Chile, donde no llegó a sumar minutos. Actualmente, milita en las divisiones menores del Santos FC y es capitán de su categoría.



Se espera que arribe al país en las próximas horas para unirse de inmediato a la concentración de la Verde, que se alista para enfrentar a Colombia el jueves 10 de octubre y luego a Argentina el martes 15.



Con Torrez, serán nueve los jugadores legionarios que estarán en esta convocatoria de Villegas. Los primeros en llegar fueron Luis Haquin y Enzo Monteiro, mientras que la próxima semana se espera que arriben Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Adalid Terrazas, Lucas Chávez, Roberto Carlos Fernández y Carmelo Algarañaz.



La práctica del sábado



Este sábado se llevó a cabo el segundo entrenamiento de la Verde en el estadio Rafael Mendoza Castellón. El plantel realizó una activación con el preparador físico y luego pasó a las órdenes de Óscar Villegas para llevar a cabo trabajos tácticos y técnicos. Por su parte, los arqueros trabajaron con el entrenador Gustavo Gois de Lira.



Ramiro Vaca no trabajó con sus compañeros e hizo un trabajo diferenciado con los kinesiólogos debido a una sobrecarga en los isquiotibiales. Otros que no participaron en el entrenamiento fueron Marcelo Suárez y Pablo Vaca; el primero, por un malestar estomacal, y el segundo, por molestias en la rodilla izquierda.