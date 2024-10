Un Oriente golpeado anímicamente recibe a San Antonio en el Tahuichi

Oriente Petrolero está listo para regresar a la acción en el torneo Clausura de la División Profesional, este lunes, cuando reciba a San Antonio de Bulo Bulo, a partir de las 19:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un duelo correspondiente a la fecha 20. La espera se ha hecho larga, ya que el Albiverde no juega un partido desde el 24 de septiembre, cuando goleó 5-0 a Aurora en Montero por la fecha 16.



Después de aquel partido, el certamen entró en receso para dar paso a la preparación de la selección boliviana, que se preparaba para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre.



Una vez concluida la ventana FIFA, el cuadro verdolaga tenía programados dos encuentros: el domingo 20 de octubre en casa frente a Independiente y el miércoles 23 del mismo mes de visita contra The Strongest. Sin embargo, estos partidos no se llevaron a cabo debido a los conflictos sociales en algunas ciudades del país, que imposibilitaron el arribo de los equipos y de los camiones encargados de realizar la transmisión del partido.



Como si fuera poco, esos dos encuentros no son los únicos pendientes que tiene Oriente; hay que sumar uno más. El partido corresponde a la fecha 17 y debía ser frente a Universitario en Cochabamba, pero en esa ocasión la Federación Boliviana de Fútbol decidió suspender los partidos de aquellos equipos que aportaban jugadores a la selección. ¿El motivo? Darle más días de trabajo a la Verde, donde Oriente aportó con Alejandro Torres y Sebastián Álvarez.



Presente



A pesar de haber ganado sus últimos dos compromisos, Oriente no atraviesa un buen momento anímico debido a las deudas económicas que hay por parte de los dirigentes con los salarios. El sábado, los jugadores del primer plantel emitieron un comunicado exponiendo su preocupación por la delicada situación del club.



“Sabemos que los desafíos económicos del club no son nuevos, pero hemos llegado a un punto en el que no podemos continuar sin expresar nuestro malestar. Tenemos compañeros a los cuales se les adeuda entre 5 y 10 meses, así como también a los médicos y utileros del club, quienes tienen adeudos entre 8 y 10 meses”, indica un fragmento de esa nota.



Días antes, Joaquín Monasterio, director técnico del primer plantel, también expresó su preocupación por esta situación, pero reconoció que, a pesar de los problemas, su equipo se entregará al máximo en cada partido. “No es una situación cómoda para nadie, pero el grupo está tranquilo. Nos respaldamos en la entrega que han demostrado los jugadores; trataremos siempre de brindarnos al máximo”, añadió el entrenador.



Oriente se encuentra en la novena posición (36) de la tabla acumulada, fuera de zona de clasificación para torneos internacionales en 2025; por lo tanto, está obligado a ganar para acercarse a los puestos de privilegio. Cualquier otro resultado podría perjudicar enormemente las aspiraciones del club.



En la vereda opuesta aparece San Antonio, un equipo que no sabe lo que es triunfar hace tres partidos (dos derrotas y un empate), y que buscará sumar puntos en el Tahuichi para no acercarse a la zona de descenso. Los cochabambinos ya tienen la tranquilidad de haber asegurado un premio internacional para 2025 tras proclamarse ganadores del torneo Clausura. Jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Las acciones del partido en el Tahuichi serán dirigidas por el potosino Jhonny Choque, quien será asistido desde las bandas por Rubén Flores e Inés Choque. José Luis Bazán oficiará como cuarto árbitro, mientras que Gaad Flores estará a cargo del VAR y Juan Pablo Aramayo del AVAR.