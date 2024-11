Un Oriente sin rumbo visita a Wilstermann en el Capriles

Luego de caer 3-1 el lunes ante Real Santa Cruz, Oriente Petrolero vuelve al ruedo este jueves en Cochabamba, donde visitará a Wilstermann a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, por la fecha 23 del torneo Clausura de la División Profesional. El Albiverde busca poner fin a una racha de cinco partidos sin conocer victorias; la última vez que sumó de a tres fue el 24 de septiembre, en la goleada 5-0 sobre Aurora.



Desde entonces, el equipo dirigido por Joaquín Monasterio solo ha acumulado cuatro derrotas y un empate, sumando un solo punto de quince posibles. El bajo rendimiento del refinero se debe al difícil año que atraviesa la institución. Rodeado de problemas económicos y administrativos, Ronald Raldes, presidente del club, no ha logrado hacer frente a la crisis, hasta el punto de solicitar licencia temporal al cargo la semana pasada debido a problemas familiares.



Tras perder frente a Real Santa Cruz, Joaquín Monasterio dejó entrever una vez más su continuidad en el club: “No fue el resultado que esperábamos, pero seguramente en los próximos días realizaremos un análisis profundo de nuestra situación y especialmente de la situación futbolística del plantel”.



Para visitar a Wilstermann, Oriente tendrá todo su plantel a disposición; sin embargo, corre el riesgo de perder a Alejandro Torres para los próximos partidos, ya que el arquero está en capilla y, si recibe una tarjeta amarilla, deberá cumplir un partido de suspensión y no podrá jugar el domingo en el Tahuichi frente a Gualberto Villarroel San José.



En la tabla acumulada, el Albiverde suma 37 unidades y está a doce de la zona de clasificación para torneos internacionales y a diez del descenso; por lo tanto, es crucial que regrese de Cochabamba con al menos un punto, pensando sobre todo en no caer en los últimos lugares.



Por su parte, Wilstermann llega motivado luego de haber vencido a Royal Pari (1-0) como visitante. Dirigido por Franz Taboada, el Rojo busca continuar su levantada y meterse en la lucha por un premio internacional. Con 39 unidades, aún se ve lejos de los puestos de privilegio.



Frente a Oriente no podrá estar Carlos Rodríguez, quien aún se encuentra en plena etapa de recuperación tras sufrir un microdesgarro en el isquiotibial. Los juveniles Edwin Tumiri y Andrés Guillermo llegarán en plenitud; ambos terminaron con molestias frente a Royal pero lograron recuperarse por completo.



Es muy probable que Taboada no realice cambios en el once titular que ganó en Santa Cruz.



Las incidencias del partido serán dirigidas por el chuquisaqueño Edson Canedo, quien será asistido desde las bandas por Edward Saavedra y Andrés Flores. El cuarto juez será Adán Andrade; mientras que el VAR será monitoreado por Álvaro Campos y el AVAR por Sergio Carrasco.