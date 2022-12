Un récord que alcanzará Messi y que emociona a Zanetti

Dependiendo de la rigurosidad de los datos, se pueden encontrar no más de 20 o 25 futbolistas que superaron los 1.000 partidos en su carrera a lo largo de la historia.

"Para mí es un orgullo lo que está logrando Leo. Yo llegué a jugar 1.114 partidos oficiales y la verdad es que me di cuenta después de lo que significa es cifra, y todos los kilómetros que tuve que recorrer. Cuando llegué a los 1.000 me puse muy feliz y me imagino que Leo estará igual, más allá de que seguro estará pensando más en el partido que en algo personal", comentó Zanetti a Olé.