Un Sevilla reanimado apunta a la Juventus en la Europa League

Un Sevilla en línea ascendente visita el jueves a la Juventus en la ida de semifinales de la Europa League, en busca de dar un paso más hacia un trofeo que ya ha levantado en seis ocasiones.



"Esta copa no la quiere nadie como nosotros", aseguró el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', el domingo en la televisión pública regional andaluza.



"Mucho de lo que hemos sido en estos últimos 20 años es gracias a esta competición. Después puedes ganar o no, pero la transformación que se produce en la entidad cuando llega esta competición es difícil de igualar", añadió Monchi, como aviso a la 'Juve'.



Hace apenas unas semanas, el Sevilla se encontraba luchando por evitar el descenso a Segunda División en su campeonato, pero la llegada de José Luis Mendilibar al banquillo le ha dado un nuevo impulso en casa y en la escena continental.



Desde la llegada del técnico vasco, el Sevilla sólo ha perdido uno de los nueve encuentros que ha disputado y ha ganado seis.



- Del descenso a la Europa League -

Fuera de sus fronteras, el Sevilla apeó de la competición continental al Manchester United en cuartos, todo un aviso para la Juventus.



"Hemos pasado de pensar en el descenso (esta temporada) a pensar en ganar la Europa League", afirmó Mendilibar en una entrevista con UEFA.com.



El Sevilla recuperará para ese encuentro a su mediocentro brasileño Fernando, que no pudo estar hace una semana contra el Espanyol por unas molestias de última hora, mientras mantiene la duda por lesión de Jesús Fernández 'Suso'.



El Sevilla buscará en Turín, un lugar donde nunca ha conseguido marcar, sacar un buen resultado que le haga la vuelta más fácil la próxima semana frente a su público en su camino para intentar levantar por séptima vez este trofeo continental.



"Están acostumbrados a jugar estas semifinales porque han ganado muchas Europa Leagues", advirtió el técnico de la 'Juve' Massimiliano Allegri, tras su última victoria el fin de semana pasado sobre el Atalanta en la liga italiana.



El Sevilla "es un equipo fuerte y con experiencia", añadió Allegri, aunque recordó que también en la Juventus "estamos todos a tope".



Con el campeonato italiano cerrado tras la coronación del Nápoles, la 'Juve', segundo clasificado, puede centrarse en amarrar su puesto de Champions y alcanzar la final de la Europa League.



- Mirando a Roma -

El conjunto italiano probablemente mirará hacia su delantero Dusan Vlahovic, máximo goleador del equipo con 10 goles en el campeonato italiano, para liderar el ataque contra el Sevilla.



El serbio, tras una primera parte de temporada complicada, parece estar asentándose y lleva dos goles en los dos últimos encuentros del conjunto italiano, que también tiene en el argentino Ángel Di María a uno de sus puntales.



Tanto Juventus como Sevilla estarán mirando de reojo a la otra semifinal que disputan la Roma y el Bayer Leverkusen, cuyo ganador pasará a la final de Budapest.



En el Olímpico de la capital italiana se medirán la Roma que dirige José Mourinho contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, quien fuera jugador a las órdenes del portugués en el Real Madrid.



La Roma aborda un nuevo reto tras rozar la eliminación en cuartos frente al Feyenoord, rescatada por Paulo Dybala, que con su gol sobre la campana forzó la prórroga en la vuelta de la ronda anterior para que Stephan El Shaarawy y Lorenzo Pellegrini rubricaran el pase con sus goles.



Enfrente está un Leverkusen, que Xabi tomó en descenso y ha colocado en el sexto puesto de la Bundesliga, al tiempo que apunta una posible final europea.



También se juegan el jueves los duelos de ida de las semifinales de la Conference League, el tercer torneo en importancia de los clubes europeos, con los duelos West Ham-AZ Alkmaar y Fiorentina-Basilea.