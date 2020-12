Un tibio Bolívar perdió la punta y los estribos

Escucha esta nota aquí

A Bolívar le faltó el temple de campeón ante Wilstermann, fue superado totalmente, perdió la punta y quedó relegado al tercer lugar, momentáneamente fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La academia empezó mal y terminó peor. Un gol en contra del salvadoreño Domínguez a los 6 minutos le puso cuesta arriba el partido y no logró remontar la situación porque careció de argumentos futbolísticos y de fortaleza anímica.

Wilstermann, que no venía de una buena semana y que empezaba a despedir a su entrenador, porque la dirigencia le anunció que no seguirá en el cargo en enero, liquidó el partido siendo profundo por los costados.

Un envío desde la derecha encontró a contrapierna a Domínguez, en la primera parte y un ataque profundo de Seginho por la izquierda terminó en gol de cabeza de William Álvarez por la derecha, en la recta final.

Bolívar se mostraba impotente para generar situaciones de riesgo y en ningún momento puso en riesgo el triunfo claro y justo de Wilstermann.

Ahora no depende de sí mismo, tiene que ganar el último partido y esperar lo que ocurra con Always Ready y The Strongest. Lo tenía todo en sus manos, y lo empezó a perder ayer en Cochabamba.

Un final con escándalo

El partido estuvo detenido más de cinco minutos por un amago de pelea que tuvo como protagonistas a Serginho y Riquelme, a cinco minutos del final.

El brasileño le dijo algo al pasar al argentino, éste reaccionó y se armó un lío en el que llevó la peor parte un auxiliar de Wilstermann.

William Álvarez se acercó a las cámaras de televisión se frotó los ojos, como diciendo “son llorones”.

Fue más el alboroto que otra cosa. El árbitro Gery Vargas expulsó a los causantes del conflicto: Serginho y Riquelme. Ninguno podrá estar en la última fecha del Torneo Apertura, que se disputará mañana.