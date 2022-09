Una Bolivia sin argumentos perdió (2-0) frente a Senegal

El encuentro, pactado para las 13:00 (HB), c omenzó con 17 minutos de retraso por un tema de seguridad, ya que mucha cantidad de espectadores llegaron sobre la hora al estadio y se vio por conveniente iniciar el juego unos minutos más tarde de lo previsto.

En la etapa final no hubo más goles y la victoria de Senegal, dirigida por Aliou Cissé, se consolidó por 2-0.

BOLIVIA (0) 1) Carlos Lampe 8) Diego Bejarano 2) Jairo Quinteros 5) Adrián Jusino 21) José Sagredo 17) Roberto Fernández 6) Leonel Justiniano 13) Gabriel Villamil 10) Ramiro Vaca 16) Jaume Cuéllar 9) Marcelo Martins DT: Pablo Escobar CAMBIOS: 14) Moisés Villarroel por Quinteros 11) Carmelo Algarañaz por Cuéllar 22) Miguel Terceros por Vaca 20) Fernando Saucedo por Justiniano 18) Rodrigo Ramallo por Villamil 3) Daniel Medina por Bejarano TARJETAS ROJAS: No hubo GOLES: No hubo CIUDAD: Orleans ESTADIO: La Source ÁRBITRO: Bastien Dechapy (Francia) ASISTENTES: Brice Parinett Le Tellier y Julien Aube (Francia) PÚBLICO: 8 mil personas aproximadamente

SENEGAL (2)

23) Alfred Gomis

22) Abdou Diallo

3) Kalidou Koulibaly

12) Fode Ballo Touré

24) Moustapha Name

11) Pathe Ciss

26) Pape Gueye

17) Pape Matar Sarr

10) Sadio Mané

15) Krepin Diatta

9) Boulaye Dia

DT: Aliou Cissé

CAMBIOS: 6) Nampalys Mendy por Ciss

20) Bamba Dieng por Dia

5) Adrissa Gana por Gueye

29) Demba Seck por Diatta

13) Ismail Jakobs por Touré

2) Formose Mendy por Name



TARJETAS ROJAS: No hubo

GOLES: Boulaye Dia, a los 3´

Sadio Mané, a los 44´ (penal)