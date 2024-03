Una selección 'atigrada': The Strongest es el equipo que más jugadores aportó en esta convocatoria

La selección nacional de fútbol se prepara para enfrentar importantes desafíos en el ámbito internacional con dos encuentros amistosos programados para marzo. Antonio Carlo Zago, el director técnico del equipo boliviano, ha dado a conocer la lista de convocados, y sorprendentemente, el club que más aporta jugadores a este llamado es The Strongest.



Entre los seleccionados se encuentran Guillermo Viscarra, Adrián Jusino, Daniel Lino, Rodrigo Ramallo y Jaime Arrascaita, todos ellos destacadas figuras del club aurinegro. Este aporte demuestra la relevancia y calidad de los jugadores que forman parte de The Strongest, consolidando su condición como uno de los equipos más importantes del fútbol boliviano.



Además del aporte de The Strongest, otros clubes nacionales e internacionales también han contribuido a la convocatoria. Clubes como Bolívar, Always Ready, Blooming y Guabirá también aportan jugadores que se sumarán a la preparación de la selección boliviana para los enfrentamientos amistosos ante Argelia y Andorra.