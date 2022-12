Una semana después de su eliminación de Qatar, Inglaterra anuncia que continuará con el mismo entrenador

Gareth Southgate seguirá en el cargo de seleccionador de Inglaterra, anunció este domingo la Federación Inglesa de Fútbol (FA), una semana después de la eliminación de los 'Three Lions' en cuartos de final del Mundial contra Francia (2-1).



Después de esta dura decepción, al final de un partido muy igualado contra los 'Bleus', el técnico inglés dejó la cuestión en el aire. "Necesitamos un poco de tiempo para que cada uno tome las buenas decisiones", explicó.



Este domingo, a través de un tuit, el presidente de la FA, Mark Bullingham, confirmó en su puesto al seleccionador, cuyo contrato actual finaliza en diciembre de 2024.



Southgate "liderará nuestra campaña de cara a la Eurocopa-2024... Gareth y (su asistente) Steve Holland siempre han contado con nuestro pleno apoyo y ahora comienzan nuestros preparativos para la Eurocopa", añadió Bullingham.



Inglaterra lleva desde 1966, cuando ganó el Mundial, sin levantar un título. Designado después de la Eurocopa-2016, Southgate ha conseguido llevar a los 'Three Lions' a las semifinales del Mundial-2018 y a la final de la Eurocopa el año pasado en Londres frente a Italia.



Los ingleses comienzan la fase de clasificación para la Eurocopa-2024 el próximo 23 de marzo en Italia. También se medirán a Ucrania, Macedonia del Norte y Malta en la llave C.